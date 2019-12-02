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      РФ привезла на форум ООН коллаборанта из Крыма: этому противостояли украинские дипломаты – видео

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      Украина продолжает опровергать российские фейки на международных площадках / Getty images

      Украинские дипломаты противостояли российской дезинформации по Крыму, которую оккупанты пытались распространить на международной площадке. Слово все время брал российский коллаборант из Крыма Руслан Бальбек.

      Впрочем, украинская сторона без устали повторяла: он не имеет права быть на форуме по вопросам нацменьшинств ООН и представлять аннексированный полуостров. Видеоотчет, на котором видны жаркие споры делегаций, обнародовали на фейсбук-странице украинского представительства в Женеве.

      К теме: Россия привезла на форум ООН Крымского коллаборанта: как реагируют в Украине

      Несмотря на общественный резонанс и не всегда достоверную интерпретацию событий вокруг недавнего Форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве, предлагаем расставить все точки над "i". Это далеко неполная подборка ключевых эпизодов дает представление о работе представителей нашего государства, которым на ежедневной основе приходится непосредственно противостоять российской дезинформации,
      – говорится в сообщении.

      В ролике можно увидеть, как украинский дипломат заявляет о плачевном состоянии образования на украинском и крымскотатарском языках на оккупированном полуострове. Кроме того, он обращается с требованием лишить слова незаконно избранного в Госдуму РФ от Крыма Руслана Бальбека и других коллаборантов и российских пропагандистов.

      Интересно: В ООН поставили на место российского коллаборанта из Крыма

      Украинская и российская делегации спорят на форуме ООН по вопросам нацменьшинств: видео

      Кто такой Руслан Бальбек и почему он представляет в ООН "российский Крым"?
      Коллаборационист из Крыма, пророссийский политик. До оккупации полуострова Россией был помощником народного депутата от Партии Регионов Дмитрия Шенцева. Выступал с критикой Меджлиса крымскотатарского народа и их лидеров. Обвинял Меджлис в связях с американским сенатором Джоном Маккейном.

      С апреля 2014-го стал членом правящей в РФ партии "Единая Россия". 18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы России 8 созыва.

      Критикует политику Украины, США и Запада в целом. Считает, что действия Киева направлены на "разъединения украинского народа и культурного единства евразийского пространства".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма ООН
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