РФ в Приднестровье блокирует доступ к складам с боеприпасами на границе с Украиной, – министр

Россия в оккупированном Приднестровье блокирует доступ к потенциально опасным складам с 20 тысячами тонн боеприпасов на границе с Украиной.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

В частности, молдавским СМИ украинский министр заявил, что российский контингент в Черноморском регионе, Приднестровье и на Донбассе представляет серьезную угрозу для развития обеих стран. Черныш также заявил о потенциальной опасности военного склада в Приднестровье.

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Склады с боеприпасами в селе Колбасна в неподконтрольном Приднестровье создают угрозу как для Молдовы, так и для Украины, ведь населенный пункт расположен фактически на границе, а наличие российских военных только усиливает напряжение и опасность,

– подчеркнул министр.

Он уточнил, что на этих складах размещены более 20 тысяч тонн боеприпасов различного назначения, а на объекте нет международных наблюдателей.



Арсенал с боеприпасами в Приднестровье

Что такое "Приднестровская Молдавская Республика"? В основном русскоязычный регион Молдовы, который в 1992 году односторонне провозгласил независимость от остальной территории страны. Самопровозглашенную республику "Приднестровье" не признал никто в мире. Регион получает существенную поддержку России – политическую, экономическую и военную.