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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      РФ в Приднестровье блокирует доступ к складам с боеприпасами на границе с Украиной, – министр

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      Черныш заявил, что Россия в Приднестровье блокирует доступ к складам с боеприпасами на границе с Украиной
      Черныш заявил, что Россия в Приднестровье блокирует доступ к складам с боеприпасами на границе с Украиной / Пресс-служба МинВОТ

      Россия в оккупированном Приднестровье блокирует доступ к потенциально опасным складам с 20 тысячами тонн боеприпасов на границе с Украиной.

      Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

      В частности, молдавским СМИ украинский министр заявил, что российский контингент в Черноморском регионе, Приднестровье и на Донбассе представляет серьезную угрозу для развития обеих стран. Черныш также заявил о потенциальной опасности военного склада в Приднестровье.

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      Склады с боеприпасами в селе Колбасна в неподконтрольном Приднестровье создают угрозу как для Молдовы, так и для Украины, ведь населенный пункт расположен фактически на границе, а наличие российских военных только усиливает напряжение и опасность,
      – подчеркнул министр.

      Он уточнил, что на этих складах размещены более 20 тысяч тонн боеприпасов различного назначения, а на объекте нет международных наблюдателей.

      Склади боєприпаси Молдова Придністров'я Україна Черниш
      Арсенал с боеприпасами в Приднестровье

      Что такое "Приднестровская Молдавская Республика"? В основном русскоязычный регион Молдовы, который в 1992 году односторонне провозгласил независимость от остальной территории страны. Самопровозглашенную республику "Приднестровье" не признал никто в мире. Регион получает существенную поддержку России – политическую, экономическую и военную.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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