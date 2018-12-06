РФ вмешивалась в выборы в США: Трамп отметился заявлением по "охоте на ведьм" и своему рейтингу
Президент США Дональд Трамп убежден, что рейтинги его поддержки являются искусственно заниженными из-за длительного "российского" расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Об этом американской лидер написал на своей странице Twitter.
Читайте также: "Сделаем все необходимое для защиты": в США выдвинули резкие обвинения Путину из-за выборов
Так, президент США заявил о "притеснениях" в его сторону из-за расследования по вмешательству РФ в американские выборы.
Без мошеннической "охоты на ведьм" в отношении России, а также учитывая все, что мы сделали в течение последних почти двух лет (в отношении налоговых сокращений, судей, военных, ветеранов и др), рейтинг моей поддержки составил бы 75%, а не 50% как определили в Rasmussen. Это называется ущемлением президента!
– написал он.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что последний не желает искать правду в "российском расследовании", зато "сосредоточился на поисках лжи".
С чего началось "российское расследование"? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа на пост президента США.