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      РФ вмешивалась в выборы в США: Трамп отметился заявлением по "охоте на ведьм" и своему рейтингу

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      Трамп отметился новым заявлением о вмешательствах РФ в выборы США
      Трамп отметился новым заявлением о вмешательствах РФ в выборы США / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп убежден, что рейтинги его поддержки являются искусственно заниженными из-за длительного "российского" расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

      Об этом американской лидер написал на своей странице Twitter.

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      Так, президент США заявил о "притеснениях" в его сторону из-за расследования по вмешательству РФ в американские выборы.

      Без мошеннической "охоты на ведьм" в отношении России, а также учитывая все, что мы сделали в течение последних почти двух лет (в отношении налоговых сокращений, судей, военных, ветеранов и др), рейтинг моей поддержки составил бы 75%, а не 50% как определили в Rasmussen. Это называется ущемлением президента!
      – написал он.

      Ранее президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что последний не желает искать правду в "российском расследовании", зато "сосредоточился на поисках лжи".

      С чего началось "российское расследование"? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа на пост президента США.

      Теги: Новости России Новости политики Новости США Выборы в США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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