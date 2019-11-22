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      РФ вышла из Женевской конвенции о защите населения во время вооруженных конфликтов

      18 Читати новину українською
      Владимир Путин / ТАСС

      Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия выходит из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов. Ранее Россия неоднократно нарушала нормы этой конвенции.

      Документ был опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

      К теме: Главные аргументы Украины против России в Гааге: мнения дипломатов

      Законопроект был утвержден российским парламентом в октябре 2019 года, а 6 ноября его одобрил Совет Федерации.

      Чем грозит выход РФ из Женевской конвенции о защите населения во время вооруженных конфликтов

      Отныне Россия не признает статью дополнительного протокола к конвенции, закрепляющего роль спецкомиссии ООН как судебного органа, имеющего право судить страну за нарушение прав гражданского населения в условиях войны.

      Отметим, что в октябре Генсек ООН Антониу Гутерриш представил доклад, согласно которому ООН признает нарушение Россией Женевской конвенции, сознательно переселяют людей из материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

      Это является нарушением запрета, предусмотренного ст. 51 Женевской Конвенции №4 "О защите гражданского населения во время войны" от 12 августа 1949 года.

      Заметим, что Украина обвиняет Россию в спонсировании незаконных вооруженных формирований, из-за деятельности которых пострадали люди при крушении самолета рейса МН17, а также актов терроризма в Мариуполе, Краматорске, Волновахе. Украина требует возместить убытки за сбитие Малазийского боинга MH17.

      Актуально: Международный суд ООН вынес решение в пользу Украины в деле против России

      Ранее международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать это дело и одновременно отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в этом деле.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Война на Донбассе Владимир Путин ООН Новости России Новости политики Суд Украина – Россия Украина – Россия
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