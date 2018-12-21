РФ выслала шведского дипломата, потому что Стокгольм не пустил в свою страну российских шпионов

Россия выдворила из страны атташе по вопросам культуры посольства Швеции Калле Книивиля в ответ на отказ Стокгольма выдать визы двоим российским дипломатам, подозреваемым в разведывательной деятельности.

Об этом сообщило шведское издание Expressen. Также "Европейская правда" свидетельствует, что информацию о выпроваживании Книивиля подтвердила его жена.

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Прямой причиной выдворения дипломата, по мнению шведских журналистов, был отказ Стокгольма выдать дипломатические визы двоим лицам, которые в прошлом работали в разведке.

Министерству иностранных дел предоставили ложные сведения при подаче заявки на дипломатические визы. Россия ответила тем, что попросила дипломата посольства Швеции в Москве покинуть Россию. Мы сожалеем из-за этого российского шага,

– сообщил руководитель пресс-службы МИД Швеции Патрик Нильссон.

Департамент информации и печати министерства иностранных дел РФ, как пишет Meduza, отказался комментировать ситуацию.

К слову, перед работой в посольстве Калле Книивиля был журналистом и написал четыре книги о России: "Народ Путина" о сторонниках российского президента и "Крым наш – возвращение империи" об аннексии украинского полуострова.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек, в том числе бывшего главу "Социалистического народного фронта" Альгирдаса Палецкиса.