РФ выслала шведского дипломата, потому что Стокгольм не пустил в свою страну российских шпионов
Россия выдворила из страны атташе по вопросам культуры посольства Швеции Калле Книивиля в ответ на отказ Стокгольма выдать визы двоим российским дипломатам, подозреваемым в разведывательной деятельности.
Об этом сообщило шведское издание Expressen. Также "Европейская правда" свидетельствует, что информацию о выпроваживании Книивиля подтвердила его жена.
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Прямой причиной выдворения дипломата, по мнению шведских журналистов, был отказ Стокгольма выдать дипломатические визы двоим лицам, которые в прошлом работали в разведке.
Министерству иностранных дел предоставили ложные сведения при подаче заявки на дипломатические визы. Россия ответила тем, что попросила дипломата посольства Швеции в Москве покинуть Россию. Мы сожалеем из-за этого российского шага,
– сообщил руководитель пресс-службы МИД Швеции Патрик Нильссон.
Департамент информации и печати министерства иностранных дел РФ, как пишет Meduza, отказался комментировать ситуацию.
К слову, перед работой в посольстве Калле Книивиля был журналистом и написал четыре книги о России: "Народ Путина" о сторонниках российского президента и "Крым наш – возвращение империи" об аннексии украинского полуострова.
Напомним, 19 декабря сообщалось, что в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек, в том числе бывшего главу "Социалистического народного фронта" Альгирдаса Палецкиса.
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