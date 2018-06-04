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Рианна бросила бойфренда-миллиардера из Саудовской Аравии

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Рианна и Хассан Джамиль
Рианна и Хассан Джамиль / Фото из открытых источников

Известная певица Рианна покинула своего возлюбленного-миллиардера Хассана Джамиля. Сообщается, что звезда стала инициатором разрыва, потому что муж ей просто "надоел".

Об этом сообщает MediaTakeOut.

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Как пишет издание, приятельница Рианны рассказала, что певица разбила сердце миллиардеру.

Этим она и занимается – разбивает мужчинам сердца... Они ей иногда надоедают,
– добавила она.

С 29-летним миллиардером из Саудовской Аравии Рианна встречалась более года. Говорят, что певице просто "надоел" ее парень, и она бросила его.


Рианна разбила сердце миллиардеру Хассану, – СМИ

"Рианна с ним некоторое время были вместе, и это были хорошие отношения, но теперь уже кончено", – пишут западные СМИ.

Кроме того, Hollywood Life отмечает, что новость очень порадовала бывшего парня Рианны, рэпера Криса Брауна. Теперь он надеется, что они могут сойтись.

ріанна і кріс браун
Экс-парень Рианны обрадовался расставанию певицы и миллиардера Хассана

Он до сих пор ее любит и никогда не переставал. Крис считает, что ее разрыв с Хассаном был неизбежным. Крис думает, что Хассан принадлежит к другому миру, он не подходит Ри и никогда не смог понимать ее так, как понимает Крис. Крис сердцем чувствует, что они с Рианной принадлежат друг другу. Это судьба,
– говорится в источнике.

Напомним, слухи о романе Рианны и Хассана Джамиля появились летом 2017 года, когда в сети появились фотографии певицы и ее возлюбленного во время поцелуев на Ибице.

Позже папарацци подловили певицу Рианну с кольцом на безымянном пальце левой руки, что спровоцировало слухи о ее помолвке с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Рианна Звездные романы
Источник: 24 Канал
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