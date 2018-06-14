Рианна чуть не обнажила грудь на премьере фильма: пикантные фото

Барбадосская певица Рианна продемонстрировала смелый образ на красной дорожке во время премьеры фильма "8 подруг Оушена". Кроме того, со звездой чуть не случился пикантный конфуз.

Под прицелом папарацци золотое платье 30-летней Рианны от Poiret съехала с плеча и почти обнажилась одна грудь, пишет The Daily Mail.

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Рианна посветила грудью

Рианна спала перед премьерой?

Однако певица не растерялась, а лишь беззаботно поправила роскошное платье и улыбнулась в камеру.

Напомним, знаменитости, которые снялись в фильме "8 подруг Оушена", продолжают гастролировать в рамках промотура ленты. 13 июня актрисы представляли картину в Лондоне.

Смотрите трейлер фильма "8 подруг Оушена"