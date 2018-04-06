Рианна показала фигуру в кожаной мини-юбке
Барбадосская певица Рианна в кожаной мини-юбке выпустила новую коллекцию своего косметического бренда Fenty Beauty.
Презентация последней коллекции состоялась в Милане. Наряд певица дополнила широким поясом, который акцентировал внимание на тонкой талии знаменитости.
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Напомним, что недавно Рианна обвинила Snapchat в невежестве из-за оскорбительной рекламы. Певица была возмущена неудачной шуткой соцсети, которая издевается над домашним насилием.
Источник: 24 Канал
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