Рианна показала фигуру в кожаной мини-юбке

Барбадосская певица Рианна в кожаной мини-юбке выпустила новую коллекцию своего косметического бренда Fenty Beauty.

Презентация последней коллекции состоялась в Милане. Наряд певица дополнила широким поясом, который акцентировал внимание на тонкой талии знаменитости.

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Допис, поширений Rihanna Daily (@rihannadaily) 5 Кві 2018 р. о 12:25 PDT





Напомним, что недавно Рианна обвинила Snapchat в невежестве из-за оскорбительной рекламы. Певица была возмущена неудачной шуткой соцсети, которая издевается над домашним насилием.