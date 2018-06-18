Рианна попалась на многочисленных кражах: фотофакт

Популярная певица Рианна каждый раз удивляет поклонников эпатажными образами. Несмотря на это звезда попалась на многочисленных кражах в барах.

Во время знаменитой в США программы "Шоу Грэма Нортона" телеведущий обратил внимание на несколько снимков Рианны, опубликованных в сети. На фото артистка выходит из баров с бокалом в руках. Но не употребление алкоголя обеспокоило Грэма, а то, что Рианна не раз засветилась с тарой для напитков, ведь в заведение звезда больше не возвращалась, чтобы вернуть ее.

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"Вы хоть когда-нибудь спрашивали разрешения выйти из заведения с их стаканом?" – спросил телеведущий Грэм Нортон.



Рианна украла стаканы

И действительно, сеть изобилует снимками папарацци, на которых видно, что Рианна выходит из ресторанов, держа бокал с недопитым алкоголем. После этого она шагает, словно никакой кражи не произошло. Однако на такие обвинения с фотодоказательством звезда отреагировала равнодушно, подшучивая с телеведущим.

А вот этот я вернула обратно в отель, где и взяла!

– смешно отметила Рианна, просматривая фотодоказательства кражи.

Телеведущий даже пошутил, что на бокалах звездная клептоманка не остановилась: из одного из заведений Рианна вышла с бутылкой вина в руках. Это вызвало шквал смеха у зрителей шоу. Однако и это не смутило артистку. Единственное, за что переживала Рианна, что запись телепроекта увидит ее мама.



"Моя мама это увидит! Мама, прости", – разведя руками, сказала Рианна.



Смотрите фрагмент "Шоу Грэма Нортона" с участием Рианны (видео):