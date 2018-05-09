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Рианна примерила новое соблазнительное белье собственного бренда: пикантные фото

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Рианна
Рианна / Instagram / @badgalriri

Барбадосская певица Рианна все ближе приближается к тому моменту, когда запустит продажу собственного бренда нижнего белья "Savage x Fenty". А пока она соблазняет своих подписчиков пикантными фото.

Новые фотографии звезда опубликовала в своем Instagram накануне бала "Met Gala" в Нью-Йорке.

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На фотографиях певица примерила соблазнительный черный корсет, который четко подчеркивал ее аппетитные формы. Также для презентации нижнего белья Рианна надела черные чулки с подтяжками, а свой сексуальный образ она дополнила черными каблуками и стильными аксессуарами.


Рианна в белье "Savage x Fenty"

Для другой фотографии звезда выбрала другой корсет розового цвета, в котором анонсировала свой первый выход коллекции белья. Поскольку можно увидеть, что Рианна заметно похудела, новые комплекты ее белья смотрятся на ней очень привлекательно.

Сексуальная Рианна

Напомним, что старт продаж нижнего белья бренда Рианны начнется 11 мая на официальном сайте.

 

 

Теги: Мода LifeStyle Эротика Рианна
Источник: 24 Канал
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