Рианна пришла на светское мероприятие в мини-платье: фото

Хоть Рианна и набрала лишний вес, певица абсолютно не переживает из-за этого. Звезда смело надевает мини-платья, демонстрируя свои пышные формы.

В магазине Stance Socks, что в центре Нью-Йорка, состоялось светское мероприятие в поддержку Фонда Клары Лионель. Событие не обошла вниманием популярная певица Рианна, которая поразила всех стильным и несколько откровенным нарядом.

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Для мероприятия артистка надела платье-рубашку голубого цвета. Платье открывало ноги Рианны и имело довольно глубокое декольте, что придало образу певицы пикантности. К стильному "луку" она подобрала босоножки на каблуках, украшения и маленькую сумочку.



К нежному образу Рианна сделала макияж с акцентом на губы. Певица подобрала яркую помаду розового цвета, которая очень подходила к выбранному "луку".



Рианна в Нью-Йорке



Стильный образ Рианны



Рианна в мини-платье

Известно, что светское мероприятие звезда посетила со своей мамой – Моникой Брайтвайт. Женщина выглядела очень эффектно, надев брюки с ярким принтом, белую рубашку и босоножки на каблуках.



Рианна со своей мамой Моникой Брайтвайт