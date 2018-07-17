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Рианна сменила имидж и стала блондинкой: фото

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Рианна
Рианна / GettyImages

Популярная барбадосская певица Рианна часто поражает поклонников сменой имиджа. На этот раз артистка кардинально изменила цвет волос и стала блондинкой.

Фото с белокурым цветом волос Рианна опубликовала в своем Instagram-сториз.

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Сейчас певица не выходила в свет в новом образе и показала поклонникам лишь одно "селфи".

ріанна
Рианна / Instagram-сторіз

Заметим, Рианна регулярно меняет имидж, однако в образе блондинки ее видели не часто. В прошлом году внимание общественности привлекла обложка глянца Harper's Bazaar, который разместил фото певицы со светлыми волосами.

Напомним, певица Рианна умеет эпатировать поклонников. К примеру, на ежегодном фестивале Crop Over на Барбадосе она вышла с ярким волосами цвета морской волны.

Теги: LifeStyle Музыка Рианна
Источник: 24 Канал
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