Рианна сменила имидж и стала блондинкой: фото

Популярная барбадосская певица Рианна часто поражает поклонников сменой имиджа. На этот раз артистка кардинально изменила цвет волос и стала блондинкой.

Фото с белокурым цветом волос Рианна опубликовала в своем Instagram-сториз.

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Сейчас певица не выходила в свет в новом образе и показала поклонникам лишь одно "селфи".



Рианна / Instagram-сторіз

Заметим, Рианна регулярно меняет имидж, однако в образе блондинки ее видели не часто. В прошлом году внимание общественности привлекла обложка глянца Harper's Bazaar, который разместил фото певицы со светлыми волосами.

Допис, поширений Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) 8 Лют 2017 р. о 6:00 PST

Напомним, певица Рианна умеет эпатировать поклонников. К примеру, на ежегодном фестивале Crop Over на Барбадосе она вышла с ярким волосами цвета морской волны.