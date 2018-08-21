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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Рианна стала свидетельницей на свадьбе у лучшей подруги

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Рианна в роли подружки невесты (последняя справа)
Рианна в роли подружки невесты (последняя справа) / Фото из соцсетей

Барбадосская певица Рианна очень любит проводить время с близкой семьей и лучшими друзьями. Одна из них, Сонита Александер, пригласила артистку стать ее подругой на свадьбе.

Об этом сообщают на Pop Sugar.

Свадебная церемония подруги Рианны состоялась на ее родине в Барбадосе. Невеста была одета в красивое свадебное платье белого цвета, в то время как исполнительница с другой подругой Сонити примерили одинаковые платья синего цвета с откровенным декольте.

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Для завершения праздничного образа Рианна собрала волосы в пучок и сделала яркий макияж. На протяжении всей свадьбы звезда поддерживала Сониту и радовалась за нее.


Рианна в роли подружки невесты

 

 

В своем Instagram звезда также добавляла фото с подругой, когда они устроили утро невесты в белых халатиках.

 

 

 

 

Допис, поширений NAVY (@rihson_8894)

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Рианна Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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