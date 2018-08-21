Рианна стала свидетельницей на свадьбе у лучшей подруги
Барбадосская певица Рианна очень любит проводить время с близкой семьей и лучшими друзьями. Одна из них, Сонита Александер, пригласила артистку стать ее подругой на свадьбе.
Об этом сообщают на Pop Sugar.
Свадебная церемония подруги Рианны состоялась на ее родине в Барбадосе. Невеста была одета в красивое свадебное платье белого цвета, в то время как исполнительница с другой подругой Сонити примерили одинаковые платья синего цвета с откровенным декольте.
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Для завершения праздничного образа Рианна собрала волосы в пучок и сделала яркий макияж. На протяжении всей свадьбы звезда поддерживала Сониту и радовалась за нее.
Рианна в роли подружки невесты
В своем Instagram звезда также добавляла фото с подругой, когда они устроили утро невесты в белых халатиках.