Рианна стала свидетельницей на свадьбе у лучшей подруги

Барбадосская певица Рианна очень любит проводить время с близкой семьей и лучшими друзьями. Одна из них, Сонита Александер, пригласила артистку стать ее подругой на свадьбе.

Об этом сообщают на Pop Sugar.

Свадебная церемония подруги Рианны состоялась на ее родине в Барбадосе. Невеста была одета в красивое свадебное платье белого цвета, в то время как исполнительница с другой подругой Сонити примерили одинаковые платья синего цвета с откровенным декольте.

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Для завершения праздничного образа Рианна собрала волосы в пучок и сделала яркий макияж. На протяжении всей свадьбы звезда поддерживала Сониту и радовалась за нее.



Рианна в роли подружки невесты

Допис, поширений LagosLately (@mylagoslately) 21 Сер 2018 р. о 1:11 PDT

Допис, поширений користувачем @mdollas11 18 Сер 2018 р. о 4:03 PDT

В своем Instagram звезда также добавляла фото с подругой, когда они устроили утро невесты в белых халатиках.

Допис, поширений Queen.R. (@onlyriri2018) 20 Сер 2018 р. о 1:36 PDT

Допис, поширений користувачем @7tudio 20 Сер 2018 р. о 1:08 PDT

Допис, поширений Rihanna's News (@rihannasnews) 20 Сер 2018 р. о 1:04 PDT