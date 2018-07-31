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Рианна стала звездой британского Vogue: яркие фото

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Рианна для British Vogue
Рианна для British Vogue / Instagram / @badgalriri

Барбадосская исполнительница Рианна снялась для сентябрьского выпуска British Vogue и очаровала всех фанатов новыми образами.

Новые фото из роскошного фотосета появились на Instagram-страницах певицы и модного глянца. Для фотоистории звезда примерила экстравагантные образы Prada и рукавицы из собственного бренда "Savage x Fenty". Автором съемки стал британский фотограф Ник Кнайт.

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Рианна для British Vogue


​Рианна для British Vogue

Обратим внимание, что яркий макияж у Рианны как всегда сделан с акцентом на губы, однако ее необычные брови особенно бросаются в глаза. Брови-ниточки, которые пользовались большой популярностью в бьюти-индустрии в 2000-х теперь снова вернулись в модный мир.


​Рианна для British Vogue

В сети также опубликовали видеоролик, в котором Рианна разговаривает с главным редактором British Vogue Эдвардом Еннинфулем, который отмечает, что это его первая сентябрьская обложка в жизни. "Для меня большая честь быть на обложке твоего первого сентябрьского номера British Vogue, Эдвард Еннинфуль. Спасибо, что разглядел меня!", – говорится в одном из сообщений артистки.

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Стоит отметить, что сентябрьские выпуски Vogue в модной индустрии считаются важнейшими в году и к ним редакторы готовятся за несколько месяцев до выпуска журнала.

Теги: Музыка Рианна Мода LifeStyle
Источник: 24 Канал
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