Рианна украсила обложку французского Vogue и сразу попала в скандал

Барбадосская исполнительница Рианна стала звездой обложки Vogue Paris, но после наблюдений внимательных фанатов фотосессию с артисткой сразу же обвинили в плагиате.

Новая фотосессия состоялась в стилистике и цветах 1970-х годов, в которой Рианна примерила несколько ярких образов с необычными принтами и экстравагантными аксессуарами. Автором новой съемки стал немецкий художник Юрген Теллер.

Читайте также: Джиджи Хадид извинилась за скандал с обложкой Vogue



Рианна для Vogue Paris

Но после публикации новых фотографий в сети возник скандал. Пользователи соцсетей обвинили фотографа в плагиате, сравнив его работы со снимками фотографа Микалена Томаса. Арт-критик Антуан Сарджент в Twitter даже назвал Теллера "плохой копией" творчества Томаса.

I just wanna point out that this is very similar to mickalene thomas’ work and juergen NEEDS to explain what’s going on. pic.twitter.com/61RwLBklzF — STEVE JXSEPH (@STEVEJXSEPH) 23 липня 2018 р.

Напомним, что в похожий скандал недавно вляпались Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, которые приняли участие в съемке для журнала GQ. Пользователи отметили сходство новых кадров с фотосессией 40-летней давности, – в 1978 так же фотографировалась знаменитая звездная пара Серж Генсбур и Джейн Биркин.