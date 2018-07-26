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Рианна украсила обложку французского Vogue и сразу попала в скандал

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Рианна для Vogue Paris
Рианна для Vogue Paris / en.vogue.fr

Барбадосская исполнительница Рианна стала звездой обложки Vogue Paris, но после наблюдений внимательных фанатов фотосессию с артисткой сразу же обвинили в плагиате.

Новая фотосессия состоялась в стилистике и цветах 1970-х годов, в которой Рианна примерила несколько ярких образов с необычными принтами и экстравагантными аксессуарами. Автором новой съемки стал немецкий художник Юрген Теллер.

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Рианна для Vogue Paris

Но после публикации новых фотографий в сети возник скандал. Пользователи соцсетей обвинили фотографа в плагиате, сравнив его работы со снимками фотографа Микалена Томаса. Арт-критик Антуан Сарджент в Twitter даже назвал Теллера "плохой копией" творчества Томаса.

Напомним, что в похожий скандал недавно вляпались Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, которые приняли участие в съемке для журнала GQ. Пользователи отметили сходство новых кадров с фотосессией 40-летней давности, – в 1978 так же фотографировалась знаменитая звездная пара Серж Генсбур и Джейн Биркин.

Теги: LifeStyle Мода Скандал Музыка Рианна
Источник: Vogue Paris
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