Рианна впервые показала своих родителей: трогательное фото

Барбадосская певица Рианна впервые показала поклонникам в социальных сетях фотографии со своими родителями.

Рианна опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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На фото певица Рианна позирует дома на Барбадосе с мамой Моникой Брэйтвейт и отцом Рональдом Фенти.

"Дом", – лаконично прокомментировала снимок звезда.

Поклонники артистки назвали семью Рианны красивой и подчеркнули ее сходство с папой.



Рианна с родителями/ Instagram



Рианна с папой Рональдом / Instagram

Напомним, американский кинорежиссер Питер Берг решил снять документальную ленту о Рианне. Над проектом художник работает с 2016 года и планирует его представить этой осенью.

Кто такая Рианна?Певица, которая ушла из бедной семьи из Сент-Майкл, Барбадос и благодаря своим стараниям смогла достичь безумных успехов. В свои 16 она переехала в США, где начала активную музыкальную карьеру под наставничеством Эвана Роджерса. Со временем звезда начала покорять все музыкальные чарты мира и получать лучшие награды в сфере музыки.

Относительно личной жизни, ее постигло тяжелое испытание – в 2009 году бывший бойфренд Крис Браун жестоко избил певицу, за что его приговорили к пяти годам условно. После этого в артистки было несколько кратковременных романов, один из последних – с миллиардером Хассаном Джамилем.