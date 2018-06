Рианна выпустила коллекцию сексуальных аксессуаров для взрослых: фото

Известная барбадосская певица Рианна выпустила свою коллекцию эротических аксессуаров "Xccessories". Туда вошли наручники с перьями марабу, атласные повязки, кожаные и шелковые накладки для сосков, маски для сна, маленькие плети и ремни. Все 10 продуктов выполнены в сиреневом и черном цветах.

Аксессуары уже появились на сайте Savage x Fenty. Цены на коллекцию варьируются от 18 до 24 долларов за один предмет.

Рианна на своей странице в Instagram показала элементы своей новой коллекции, подписав пост "it's too good to be bad ("хорошо быть плохим").



Скриншот с сайта Savage x Fenty