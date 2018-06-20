Рианна закрутила роман со звездой "Сумерек" Робертом Паттинсоном, – СМИ
Американская певица Рианна и британский актер Роберт Паттинсон подозреваются в тайных любовных отношениях.
Рианну и Роберта Паттинсона познакомила их общая подруга – певица Кэти Перри. Об этом сообщает таблоид Woman's Day, пишет Gossip Cop.
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Кэти узнала, что они свободны и решила их познакомить,
– отмечает источник.
Кроме того, отмечается, что первое тайное свидание певицы и звезды "Сумерек" прошло в Нью-Йорке, после чего они вместе полетели в Лос-Анджелес.
Напомним, накануне Рианна бросила своего любимого-миллиардера Хассана Джамиля. Сообщается, что звезда стала инициатором разрыва, потому что он ей просто "надоел".
А Роберт Паттинсон еще в 2017 году развелся со своей невестой певицей Талией Барнетт, известной как FKA Twigs.