Рианну подловили за ссорой с бывшим бойфрендом-миллиардером: фото
Еще в начале июня появились сообщения о том, что известная певица Рианна рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем.
Тогда источники говорили, что звезда устала от своих отношений и продолжает двигаться дальше.
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"Рианна с ним была некоторое время, это были хорошие отношения, но сейчас все кончено", – сказал инсайдер.
Однако, похоже, что их роман не был закончен, поскольку 9 июля папарацци сфотографировали Рианну с Хассаном на отдыхе в Mexico. Хотя пара не выглядела радостно – на кадре заметно, как они активно спорили.
Рианна не разошлась с возлюбленным, но между ними возник конфликт
В чём так упрекала певица миллиардера?
Источник: hotnewhiphop.com
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