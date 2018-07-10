Рианну подловили за ссорой с бывшим бойфрендом-миллиардером: фото

Еще в начале июня появились сообщения о том, что известная певица Рианна рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем.

Тогда источники говорили, что звезда устала от своих отношений и продолжает двигаться дальше.

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"Рианна с ним была некоторое время, это были хорошие отношения, но сейчас все кончено", – сказал инсайдер.

Однако, похоже, что их роман не был закончен, поскольку 9 июля папарацци сфотографировали Рианну с Хассаном на отдыхе в Mexico. Хотя пара не выглядела радостно – на кадре заметно, как они активно спорили.

Рианна не разошлась с возлюбленным, но между ними возник конфликт

В чём так упрекала певица миллиардера?