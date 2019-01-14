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      Ригондо, которого побил Ломаченко, брутальным нокаутом вернулся на ринг: видео

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      Ригондо - Дельгадо видео боя
      Нокаут Ригондо / twitter.com/OasisMservices

      Кубинский экс-чемпион мира Гильермо Ригондо эффектно вернулся на ринг. Он не выступал больше года после поражения от Василия Ломаченко, но сумел нокаутировал мексиканца Джованни Дельгадо.

      Ригондо брутально нокаутировал своего соперника уже в первом раунде и одержал 18-ю победу в 19 боях.

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      Бой состоялся в Лос-Анджелесе (США).

       

       

      Также в рамках этого вечера бокса чемпион IBF во втором среднем весе Хосе Ускатеги проиграл Калебу Планту и потерял титул. Судьи единогласно отдали победу американцу – 116:110, 116:110, 115:111.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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