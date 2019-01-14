Ригондо, которого побил Ломаченко, брутальным нокаутом вернулся на ринг: видео

Кубинский экс-чемпион мира Гильермо Ригондо эффектно вернулся на ринг. Он не выступал больше года после поражения от Василия Ломаченко, но сумел нокаутировал мексиканца Джованни Дельгадо.

Ригондо брутально нокаутировал своего соперника уже в первом раунде и одержал 18-ю победу в 19 боях. Читайте также: Кубинский ветеран назвал ошибкой бой против Ломаченко Бой состоялся в Лос-Анджелесе (США). Также в рамках этого вечера бокса чемпион IBF во втором среднем весе Хосе Ускатеги проиграл Калебу Планту и потерял титул. Судьи единогласно отдали победу американцу – 116:110, 116:110, 115:111. Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24