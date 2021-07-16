Объявление об аренде жилья на улице Тургеневской по заоблачной цене появилось на сайте агентства недвижимости Park Lane. Сейчас эта квартира является самой дорогой в Киеве среди однокомнатных.

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В описании квартиры отметили, что среди общей площади 30 квадратов занимает кухня.

Индивидуальный дизайн и швейцарская сантехника

Квартира, которую можно арендовать за рекордную сумму, расположена в клубном доме проекта 2016 – 2020 годов на улице Тургеневской, 22а.

За 54 тысячи 600 гривен потенциальным арендаторам предлагают квартиру с:

  • швейцарской сантехникой Geberit;
  • котлом Gorenge;
  • стиральной машинкой и посудомойкой Bosch;
  • большим телевизором;

Кроме того, в спальне установлены панорамные окна, выходящие во двор. Обустроен подогрев пола и крытый паркинг.

Смотрите фото однокомнатной квартиры в центре Киева за 54 тысячи 600 гривен / Фото Park Lane: