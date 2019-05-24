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      Риэлторы предупреждают о мошеннической схеме на рынке недвижимости: как не попасть на крючок

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      Новая старая афера с арендой квартир
      Новая старая афера с арендой квартир / unsplash.com

      На рынке аренды недвижимости приобретает популярность новая мошенническая схема, с помощью которой аферисты пытаются нажиться на доверчивых клиентах.

      Мошенники "обновили" старую аферу с предоплатой за аренду или покупку квартир, предупреждает вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

      Читайте также: "Вы выиграли квартиру": разоблачена масштабная схема выманивания денег у украинцев

      Как действуют аферисты?

      Они создают в социальных сетях фейковые аккаунты известных риэлторов. На этих страницах размещают фото сертификатов, наград и других регалий настоящих владельцев.

      От имени этого аккаунта размещают объявления об аренде квартир и требуют предоплату за якобы эксклюзивное резервирование недвижимости.

      После того, как потенциальные клиенты переводят деньги, псевдориэлторы исчезают, зачищая фейковые страницы.

      По данным Анатолия Топала, в Киеве зафиксировано как минимум 10 подобных случаев. Аферисты действовали от имени киевских и ровненских специалистов по недвижимости.

      Как не стать жертвой мошенников?

      Специалисты советуют: перед тем, как переводить любую сумму предоплаты за аренду недвижимости, стоит выяснить как можно больше информации о риэлторе, который требует от вас деньги.

      Если у вас требуют предоплату за бронь квартиры от имени риэлтора, найдите настоящие контакты этого человека в Google, на сайтах общественных организаций, как всеукраинских, так и региональных. И свяжитесь напрямую с ним до того, как перечислять предоплату,
      – советует Анатолий Топал.

      афера оренда квартир оренда нерухомості Київ

      Афера с арендой квартир приобретает популярность в Киеве

      Недвижимость 24 уже писала о самых распространенных мошеннических схемах с арендой квартир.

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      Теги: Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Мошенничество Аренда недвижимости Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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