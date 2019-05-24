Риэлторы предупреждают о мошеннической схеме на рынке недвижимости: как не попасть на крючок
На рынке аренды недвижимости приобретает популярность новая мошенническая схема, с помощью которой аферисты пытаются нажиться на доверчивых клиентах.
Мошенники "обновили" старую аферу с предоплатой за аренду или покупку квартир, предупреждает вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.
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Как действуют аферисты?
Они создают в социальных сетях фейковые аккаунты известных риэлторов. На этих страницах размещают фото сертификатов, наград и других регалий настоящих владельцев.
От имени этого аккаунта размещают объявления об аренде квартир и требуют предоплату за якобы эксклюзивное резервирование недвижимости.
После того, как потенциальные клиенты переводят деньги, псевдориэлторы исчезают, зачищая фейковые страницы.
По данным Анатолия Топала, в Киеве зафиксировано как минимум 10 подобных случаев. Аферисты действовали от имени киевских и ровненских специалистов по недвижимости.
Как не стать жертвой мошенников?
Специалисты советуют: перед тем, как переводить любую сумму предоплаты за аренду недвижимости, стоит выяснить как можно больше информации о риэлторе, который требует от вас деньги.
Если у вас требуют предоплату за бронь квартиры от имени риэлтора, найдите настоящие контакты этого человека в Google, на сайтах общественных организаций, как всеукраинских, так и региональных. И свяжитесь напрямую с ним до того, как перечислять предоплату,
– советует Анатолий Топал.
Афера с арендой квартир приобретает популярность в Киеве
Недвижимость 24 уже писала о самых распространенных мошеннических схемах с арендой квартир.