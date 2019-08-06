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      Рік з дня нападу на Гандзюк: зворушливі слова батька про смерть дочки

      Право на достоинство 96 Читати новину українською

      Пройшов рік з дня нападу на Катю Гандзюк, коли молодій, красивій дівчині спалили кислотою 40% тіла, після чого вона померла. А вбили її через те, що вона заважала красти покидькам з місцевої влади.

      Ви точно знаєте про вбивство Каті. Цю жахливу історію висвітлювати всі національні медіа. При цьому, як думаєте, на що за цей рік спромоглися продажні поліцейські, прокурори та бездарні СБУшники?

      Важно! Вбивство Катерини Гандзюк: набув чинності вирок для 5 фігурантів справи

      Чи сидять замовники та організатори вбивства Гандзюк?

      Замовники не сидять, їх навіть в повному складі не названо. Виконавці ж отримали мізерні вироки. Як вам таке? До того ж, посередники взагалі на свободі. Один розважається на футбольних матчах, хоч за твердженням прокурорів дуже-дуже хворий. Інший після попередження херсонськими продажними поліцейськими, успішно втік і переховується за кордоном.

      Владислав Мангер
      Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Владислав Мангер

      Замовники не отримали нічого. Поки єдиний, кого знайшло слідство – це Владислав Мангер. Але зараз прокурори Луценка роблять все можливе, щоб і він не отримав покарання. Євген Рищук спонсорує музичні фестивалі та балотується в депутати, а Андрій Гордєєв спивається на волі.

      Продажні правоохоронці, які зливали і продавали розслідування, досі не названі і не покарані. А Генеральна прокуратура офіційно визнала, що умисно випустила організатора вбивства Каті Гандзюк з-під арешту. Не намагаєтеся зрозуміти, як таке взагалі можливо. Ніяк. Прадажні правоохоронці, які кришують злочинців просто покидьки – біосміття. Їх дії просто не піддяються розумінню нормальної, здорової людини.

      Зворушливі слова батька Гандзюк про смерть дочки:

      Ось слова батька Каті Гандзюк, які він написав в річницю нападу на доньку:

      "Ти ніби випорхнула з під‘їзду, вся сяюча, весела, усміхнена, юна та красива. Чотири метри до автомобіля, лише кілька кроків. Останніх кроків в Твоєму житті.

      Щось гаряче потекло по голові, спині, руках. З патьоками під ноги впали залишки одежі, твоє волосся. Ти стояла зовсім гола. Шкіра на очах чорніла, злазила та шкварчала, як на сковорідці. А далі нестерпні муки, неймовірний біль, реанімаційна палата, численні операції, нерухомість та неймовірне бажання вижити. А потім смерть".

      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк

      Навіщо правоохоронці брехали про стан здоров’я Павловського

      Організатор вбивства Каті Гандзюк – Ігор Павловський – офіційно звинувачується по справі Гандзюк. Це фото зроблено зовсім нещодавно в Одесі, де ця потвора дивилася гру "Динамо – Шахтар".

      Ігор Павловський
      Ігор Павловський на футболі

      А ще взимку Павловський сидів в СІЗО. Проте його випустили під домашній арешт з носінням електронного браслету "через жахливий стан здоров'я". Йому, бачите, було дуже погано в СІЗО – він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав.

      І одна справа, якби брехню про "стан здоров’я" пхав захист Павловського, але так адвокатам та друзями Каті Гандзюк брехали в СБУ. Так само їм брехали в Генпрокуратурі. "Передсмертний стан здоров'я" цього здорового бика ви бачите самі.

      Давайте ще раз: СБУ та Генпрокуратура брехали про стан здоров'я вбивці, щоб вивезти його з СІЗО додому. Аби той жив нормальним життям, пив водичку, гарно їв та їздив на футбол. Павловський живе, а Катя Гандзюк – ні. Він дивиться гру "Шахтаря" та "Динамо", а Катя – ні. Він фейково помирав, а Катя реально вмерла.

      Думаєте це все по Павловському і продажних прокурорах Луценка? Ні – тримайтеся. Знаєте, чому він поїхав спокійно в Одесу? Бо термін домашнього арешту сплив, а прокурори не стали клопотати про його продовження, знову ж таки через стан здоров’я Павловського.

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      Я хочу звернутися до Юрія Луценко. Це у вас зі здоров'ям проблеми, а не в Павловського. Зі здоров’ям, Юрій Віталійович, ментальним. Журналісти з власних джерел отримала офіційні свідчення виконавців і співорганізаторів убивства. Йдеться про допити та матеріали слідчих експериментів.

      Катю Гандзюк облили кислотою за 2 тисячі доларів

      Знаєте, що вражає в них найбільше? Життя молодої, повної сил дівчини оцінили в пару тисяч доларів. Катю Гандзюк спалили кислотою за 2000 доларів. Знаєте, як виконавцям пояснили таку нелюдську жорстокістю щодо молодої дівчини? "Поганим ставленням Гандзюк до АТОшників" – це цитата.

      Потім нелюдам одразу пообіцяли заплатити. Зацитую фінал тієї розмови, зафіксований в офіційних матеріалах, отриманих журналістами.

      – "Так що подумайте. Тому що це баба", – сказав організатор.

      – "Так, все гуд, відпрацюємо", – відповіли виконавці.

      Дивіться відео зі слідчого експерименту у справі Гандзюк:

      На закінчення цього блогу наведу вам ще одну цитату батька Каті Гандзюк: "Вона, бідна, так і не взнала, що якби вижила, то в неї ніколи не було б волосся. Я не сказав їй цього. У неї не працювала б ліва рука. Не рухалася б голова, адже на шиї формувалися дуже жорсткі рубці. Не було б молочної залози. Вона ніколи не змогла б ходити без панчох чи в одежі з короткими рукавами, не могла б оголити шию. А це молода красива жінка".

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      Якщо аж таку одночасно жахливу і публічну справу корумповані мусора, прокурори та СБУшники все одно зливають, то невже ви думаєте, що в сотнях, тисячах інших справ, це сміття веде себе інакше? Ні, так само. Часто, ще гірше. Не будемо себе обманювати. Гнила прокуратура, поліція та більша частина СБУ - є персональною загрозою нашим родинам. Принаймні в тому стані, в якому ці органи є зараз.

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      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Расследования Видеоблоги Новости Здоровье ГПУ Право на достоинство Дело Екатерины Гандзюк Новости Херсона Владислав Мангер
      Источник: 24 канал
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