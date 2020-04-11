Римо-католики Львова отказались освящать куличи на Пасху

Из-за карантина, который сейчас идет в Украине в рамках борьбы с коронавирусом, римо-католики приняли решение не освящать куличи. Дело в том, что инфекция COVID-19 распространяется, в частности, через контакты людей.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в видеообращении 11 апреля. По его словам, каждый может освяти кулич дома, использовав для этого освященную воду.

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"Хочу выразить слова уважения владыке Мокшицкому за очень мудрое решение", – отметил он.

Кроме того, в воскресенье, 12 апреля, когда католики будут отмечать Пасху, все их храмы будут только для священников. А для верующих они будут закрыты. Последние же смогут увидеть богослужения через соцсети и по телевидению. То же самое касается и христиан восточного обряда, которые будут праздновать Вербное воскресенье.

"Закончится карантин, тогда и будем праздновать. Желаю всем нам добра, любви и большой Божьей милости. Спасибо", – подытожил Андрей Садовый.

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Ранее МВД и представители церквей всех без исключения конфессий решили, что богослужения в украинских храмах пройдут исключительно с участием священнослужителей. А для того, чтобы к службе смогли приобщиться прихожане, будет происходить онлайн-трансляция. Прихожане же смогут посещать храмы только индивидуально и когда там не будет богослужений.

Но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе, не должно быть больше двух в больших храмах и не более одного человека в храмах меньшего размера. Но это не учитывая священнослужителей. Все присутствующие должны носить маски, а извне не должно быть очередей,

– рассказал советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

В то же время он подчеркнул, что в случае попыток верующих посетить церковь, полицейские патрули "будут толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения этих правил". Кроме того, в МВД объяснить новые правила попросили и представителей духовенства.

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Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2 513 случаев коронавируса . К сожалению, 73 человека умерли, зато 79 пациентов выздоровели .

. К сожалению, 73 человека умерли, зато . На Львовщине подтвердили 96 случаев , 4 из которых летальные.

, 4 из которых летальные. 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля. В рамках карантина Украины закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение . Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре. С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия , прежде всего самолетами.

, прежде всего самолетами. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине .

. 1 апреля правительство усилило карантин: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по два; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.



Как защититься от коронавируса: советы / Инфографика 24 канала