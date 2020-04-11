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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Римо-католики Львова отказались освящать куличи на Пасху

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      Из-за ситуации с коронавирусом римо-католики Львова приняли решение не освящать куличи на Пасху / 24 канал

      Из-за карантина, который сейчас идет в Украине в рамках борьбы с коронавирусом, римо-католики приняли решение не освящать куличи. Дело в том, что инфекция COVID-19 распространяется, в частности, через контакты людей.

      Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в видеообращении 11 апреля. По его словам, каждый может освяти кулич дома, использовав для этого освященную воду.

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      "Хочу выразить слова уважения владыке Мокшицкому за очень мудрое решение", – отметил он.

      Кроме того, в воскресенье, 12 апреля, когда католики будут отмечать Пасху, все их храмы будут только для священников. А для верующих они будут закрыты. Последние же смогут увидеть богослужения через соцсети и по телевидению. То же самое касается и христиан восточного обряда, которые будут праздновать Вербное воскресенье.

      "Закончится карантин, тогда и будем праздновать. Желаю всем нам добра, любви и большой Божьей милости. Спасибо", – подытожил Андрей Садовый.

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      Ранее МВД и представители церквей всех без исключения конфессий решили, что богослужения в украинских храмах пройдут исключительно с участием священнослужителей. А для того, чтобы к службе смогли приобщиться прихожане, будет происходить онлайн-трансляция. Прихожане же смогут посещать храмы только индивидуально и когда там не будет богослужений.

      Но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе, не должно быть больше двух в больших храмах и не более одного человека в храмах меньшего размера. Но это не учитывая священнослужителей. Все присутствующие должны носить маски, а извне не должно быть очередей,
      – рассказал советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

      В то же время он подчеркнул, что в случае попыток верующих посетить церковь, полицейские патрули "будут толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения этих правил". Кроме того, в МВД объяснить новые правила попросили и представителей духовенства.

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      Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2 513 случаев коронавируса. К сожалению, 73 человека умерли, зато 79 пациентов выздоровели.
      • На Львовщине подтвердили 96 случаев, 4 из которых летальные.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.
      • В рамках карантина Украины закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • 1 апреля правительство усилило карантин: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по два; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.


      Как защититься от коронавируса: советы / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Пасха Религия Новости Львова Коронавирус COVID-19 Новости политики
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