Ринат Ахметов хочет купить еще один футбольный клуб: теперь из Македонии

51-летний украинский бизнесмен и президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов ведет переговоры о покупке футбольного и гандбольного клубов "Вардар" из Македонии.

Ахметов уже ведет переговоры с российским бизнесменом Сергеем Самсоненко. Частный самолет с представителями президента "Шахтера" уже прилетел в Скопье. Украинская делегация посетила тренировочную базу македонской команды, чтобы оценить все условия, в которых находится "Вардар", пишет Sport1.

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На данный момент Вардар расположился на 4 строчке в турнирной таблице высшего дивизиона страны.

Отметим, что Ринат Ахметов является президентом "Шахтера" с октября 1996-го года.

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