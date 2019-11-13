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      Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу

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      Ринок землі – перший крок з минулого в майбутнє
      Ринок землі – перший крок з минулого в майбутнє / pixabay

      Право вільно розпоряджатися своєю власністю – це основа економічного успіху західних держав. Земля – це власність. Тому земельну реформу і підтримують розвинені країни та Європейський Союз.

      Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення був введений 2001 року через ультиматум… Комуністичної партії України.

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      Вже немає клятих комуністів, але справа їх живе, і такого потрібного ринку землі немає. Країну тоді загальмували і вона дотепер гальмує. Тому що земля – це про ірраціональне, про страх втратити ґрунт під ногами, про здатність багатих затуркувати бідних землевласників і нав’язувати їм свої умови оренди.

      Я кажу колегам, що хто переживе земельну реформу, тому потім вже нічого не страшно.

      Вибір зараз простий – консервування нинішнього феодалізму і тіньового обігу землі чи крок до ефективного земельного ринку рівних можливостей.

      Право вільно розпоряджатися своєю власністю – це основа економічного успіху західних держав. Земля – це власність. Тому земельну реформу і підтримують розвинені країни та Європейський Союз.

      Цивілізований ринок землі – це шлях до економічного зростання країни та добробуту фермерів.

      Безперечно, є ризики. Право потрібно захистити. Здатність його реалізувати теж має бути захищена. Потрібні дешеві кредити, надійний земельний кадастр і чесні суди.

      Але просто не робити нічого через ризики – не варіант. Так ми і далі пастимемо задніх. Сподіваюся, сьогодні Верховна Рада зробить перший крок від ірраціонального до раціонального, від страху до сміливості, від великих агрохолдингів до сильних малих і середніх фермерів.

      Потім між першим і другим читанням закон можна доточувати, і вдосконалювати, але зараз потрібен перший крок з минулого в майбутнє.

      Коротше, я за ринок обігу землі.

      Автор: Дмитро Кулеба
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости Украины Рынок земли Дмитрий Кулеба Публикации
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