10:36
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
  • понедельник
    6°C 0°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Рис со шпинатом: простой и вкусный рецепт

70 Читати новину українською
Рецепт приготовления риса со шпинатом
Рецепт приготовления риса со шпинатом / Фото из открытых источников

Шпинат источник различных микроэлементов и минералов. А если его приготовить с рисом – вы получите полезное и сытное блюдо.

Приготовьте рис с шпинатом по рецепту Юлии Высоцкой.

Читайте также: Как вкусно и быстро засолить скумбрию: рецепт приготовления

Ингредиенты (на 3 порции):

250-300 г риса

300 г шпината

60 г сливочного масла

большой пучок зеленого лука

3 зубчика чеснока

2 ст. л. оливкового масла

щепотка свежемолотого черного перца

щепотка морской соли

Рецепт приготовления риса со шпинатом:

Нарезать зеленый лук. Чеснок почистить и порубить крупными кусками.

Разогреть в кастрюле оливковое масло и 30 г сливочного масла и тушить лук на медленном огне около 2 минут.

Когда лук станет мягким, добавить чеснок и шпинат, все перемешать и тушить примерно минуту.

Всыпать рис, еще раз все перемешать, поперчить, посолить по вкусу и залить холодной водой так, чтобы она на два пальца покрывала рис. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне 15 минут.

В конце добавить сливочное масло и снова все перемешать.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Історія успіху
сегодня, 10:00 Історія успіху "Партії регіонів": від заснування партії Порошенком до втечі Януковича
Віталій Дейнега 77
Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
сегодня, 08:46 Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
Дмитро Снєгирьов 978
Чи буде світова війна – вона вже точиться
29 марта, 22:03 Чи буде світова війна – вона вже точиться
Дід Панас 1150
29 марта, 18:01 "Не ребенок, а воин": каким был погибший 19-летний доброволец "Дилли"
Катерина Петренко 1009
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
29 марта, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 501
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук