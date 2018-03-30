Рис со шпинатом: простой и вкусный рецепт
Шпинат источник различных микроэлементов и минералов. А если его приготовить с рисом – вы получите полезное и сытное блюдо.
Приготовьте рис с шпинатом по рецепту Юлии Высоцкой.
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Ингредиенты (на 3 порции):
250-300 г риса
300 г шпината
60 г сливочного масла
большой пучок зеленого лука
3 зубчика чеснока
2 ст. л. оливкового масла
щепотка свежемолотого черного перца
щепотка морской соли
Рецепт приготовления риса со шпинатом:
Нарезать зеленый лук. Чеснок почистить и порубить крупными кусками.
Разогреть в кастрюле оливковое масло и 30 г сливочного масла и тушить лук на медленном огне около 2 минут.
Когда лук станет мягким, добавить чеснок и шпинат, все перемешать и тушить примерно минуту.
Всыпать рис, еще раз все перемешать, поперчить, посолить по вкусу и залить холодной водой так, чтобы она на два пальца покрывала рис. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне 15 минут.
В конце добавить сливочное масло и снова все перемешать.
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