Рис со шпинатом: простой и вкусный рецепт

Шпинат источник различных микроэлементов и минералов. А если его приготовить с рисом – вы получите полезное и сытное блюдо.

Приготовьте рис с шпинатом по рецепту Юлии Высоцкой.

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Ингредиенты (на 3 порции):

250-300 г риса

300 г шпината

60 г сливочного масла

большой пучок зеленого лука

3 зубчика чеснока

2 ст. л. оливкового масла

щепотка свежемолотого черного перца

щепотка морской соли

Рецепт приготовления риса со шпинатом:

Нарезать зеленый лук. Чеснок почистить и порубить крупными кусками.

Разогреть в кастрюле оливковое масло и 30 г сливочного масла и тушить лук на медленном огне около 2 минут.

Когда лук станет мягким, добавить чеснок и шпинат, все перемешать и тушить примерно минуту.

Всыпать рис, еще раз все перемешать, поперчить, посолить по вкусу и залить холодной водой так, чтобы она на два пальца покрывала рис. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне 15 минут.

В конце добавить сливочное масло и снова все перемешать.