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      Решение по "Приватбанку" и молчание МВФ: НБУ назвал угрозы для экономики

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      В НБУ назвали угрозы для экономики / LIGA.net

      Основными рисками для украинской экономики в ближайшее время является отсутствие сотрудничества с Международным валютным фондом и вероятные решения судов по национализации "Приватбанка".

      Отсрочка в сотрудничестве с МВФ может негативно сказаться на курсе валют и государственном долге, об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, пишет пресс-служба НБУ.

      К теме: Маркарова вновь допустила прекращение сотрудничества с МВФ

      "Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и усложнить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", — пояснил он.

      Другие риски угрожают экономике:

      • Охлаждение мировой торговли;
      • Эскалация конфликта на Донбассе;
      • Введение Россией новых торговых санкций против Украины;
      • Сокращение урожая зерновых из-за плохой погоды;
      • Изменение мировых цен на продукты питания из-за изменения климата;
      • Уменьшение иностранных инвестиций в Украину.

      Важно! В НБУ ждут положительное решение совета директоров МВФ об утверждении новой трехлетней программы EFF для Украины на 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года.

      Однако для этого Верховная Рада должна принять ряд законов, таким образом выполняя предварительные условия для сотрудничества. Среди таких – закон, который не допускает возвращения "Приватбанка" бывшим владельцам.

      Дело "Приватбанка": основное

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию в более 155 миллиардов гривен.
      • Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
      • В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.Сейчас в деле "Приватбанка" продолжается более 600 судов разного уровня.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Яков Смолий МВФ Приватбанк
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