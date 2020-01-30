Решение по "Приватбанку" и молчание МВФ: НБУ назвал угрозы для экономики

Основными рисками для украинской экономики в ближайшее время является отсутствие сотрудничества с Международным валютным фондом и вероятные решения судов по национализации "Приватбанка".

Отсрочка в сотрудничестве с МВФ может негативно сказаться на курсе валют и государственном долге, об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, пишет пресс-служба НБУ.

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"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и усложнить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", — пояснил он.

Другие риски угрожают экономике:

Охлаждение мировой торговли;

Эскалация конфликта на Донбассе;

Введение Россией новых торговых санкций против Украины;

Сокращение урожая зерновых из-за плохой погоды;

Изменение мировых цен на продукты питания из-за изменения климата;

Уменьшение иностранных инвестиций в Украину.

Важно! В НБУ ждут положительное решение совета директоров МВФ об утверждении новой трехлетней программы EFF для Украины на 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года.

Однако для этого Верховная Рада должна принять ряд законов, таким образом выполняя предварительные условия для сотрудничества. Среди таких – закон, который не допускает возвращения "Приватбанка" бывшим владельцам.

Дело "Приватбанка": основное