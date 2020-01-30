Решение по "Приватбанку" и молчание МВФ: НБУ назвал угрозы для экономики
Основными рисками для украинской экономики в ближайшее время является отсутствие сотрудничества с Международным валютным фондом и вероятные решения судов по национализации "Приватбанка".
Отсрочка в сотрудничестве с МВФ может негативно сказаться на курсе валют и государственном долге, об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, пишет пресс-служба НБУ.
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"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и усложнить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", — пояснил он.
Другие риски угрожают экономике:
- Охлаждение мировой торговли;
- Эскалация конфликта на Донбассе;
- Введение Россией новых торговых санкций против Украины;
- Сокращение урожая зерновых из-за плохой погоды;
- Изменение мировых цен на продукты питания из-за изменения климата;
- Уменьшение иностранных инвестиций в Украину.
Важно! В НБУ ждут положительное решение совета директоров МВФ об утверждении новой трехлетней программы EFF для Украины на 5,5 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года.
Однако для этого Верховная Рада должна принять ряд законов, таким образом выполняя предварительные условия для сотрудничества. Среди таких – закон, который не допускает возвращения "Приватбанка" бывшим владельцам.
Дело "Приватбанка": основное
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию в более 155 миллиардов гривен.
- Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
- В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.Сейчас в деле "Приватбанка" продолжается более 600 судов разного уровня.