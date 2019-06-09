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      Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...

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      Кучма запропонував зняти блокаду з Донбасу
      Кучма запропонував зняти блокаду з Донбасу / УНІАН

      Рішення про економічну блокаду окупованих районів Донбасу не було ініційовано українською владою, яка тоді побоювалася економічних проблем не тільки для самих окупованих територій, а й для решти України.

      Саме воно стало підсумком багатоденного протистояння патріотичної громадськості та влади, постійних звинувачень у "торгівлі на крові", які лунали в ефірі телеканалів, що підтримують сьогодні нового президента Володимира Зеленського з вуст представників політичних сил, які підтримують сьогодні Володимира Зеленського і звинувачують стару владу у збагаченні на війні.

      Читайте також: У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з окупованого Донбасу

      Так що ж закінчилося – кров, патріотизм, нажива або сумління? Де ж гнівні вигуки патріотів, де ж спеціальні ефіри телеканалів? Де це все? Або Порошенку не можна "торгувати на крові", а до рук Зеленського кров убитих українських солдат не прилипає? Або 2017 року для того, щоб зупинити цю торгівлю, можна було організовувати незаконну по суті блокаду на лінії розмежування, а 2019 року можна просто аплодувати і радіти? Чому вони всі мовчать? Що за огидний сеанс "псеводопатріотіческого стриптизу"?

      Ми, порядні люди в цій країні, виявилися лише тонким прошарком між тими, кому наплювати на Україну і тими, хто картинно рве на собі вишиванки, коли за це можна отримати політичні дивіденди і просто дивіденди. І тих, і інших об'єднує одне – жага до наживи. Просто дуже хочеться грошей. І їм абсолютно все одно на чому заробляти – на війні так на війні, на мирі, так на мирі, на боротьбі з "торгівлею на крові", так на боротьбі, на схваленні "торгівлі на крові" – так на схваленні. У одних немає мізків, у інших – совісті.

      Так вони продадуть і честь України, і саму Україну. І навіть не помітять цього.

      Автор: Віталій Портников
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Публикации Петр Порошенко Блокада Оккупированные территории
      Источник: Facebook
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