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      Риск возникновения аллергии: ученые дали прогноз на неделю

      28 Читати новину українською
      На этой неделе в Украине низкий уровень риска возникновения аллергии
      На этой неделе в Украине низкий уровень риска возникновения аллергии / stm.net.ua

      На этой неделе, 20-26 ноября, Украина прогнозируют настоящую зиму с минусовыми температурами, а, следовательно, в большинстве регионов воздух очистится от аллергенов.

      Об этом сообщает Европейская аероалергенная сеть.

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      Споры грибов в низких концентрациях ожидаются только в Ужгороде и на Юге Украины (Одесса, Николаев, Херсон, Симферополь). Только в этих местах прогнозируются плюсовые температуры, особенно – в конце недели.

      алергія в україні
      Риск для аллергиков 20-26 ноября

      Поэтому аллергикам важно защищать себя от проявлений холодовой аллергии, а также – позаботиться о будущем сезон пыльцы, который начнется уже через несколько месяцев.

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровая жизнь Аллергия
      Источник: 24 Канал
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