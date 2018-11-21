Риск возникновения аллергии: ученые дали прогноз на неделю

На этой неделе, 20-26 ноября, Украина прогнозируют настоящую зиму с минусовыми температурами, а, следовательно, в большинстве регионов воздух очистится от аллергенов.

Об этом сообщает Европейская аероалергенная сеть.

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Споры грибов в низких концентрациях ожидаются только в Ужгороде и на Юге Украины (Одесса, Николаев, Херсон, Симферополь). Только в этих местах прогнозируются плюсовые температуры, особенно – в конце недели.



Риск для аллергиков 20-26 ноября

Поэтому аллергикам важно защищать себя от проявлений холодовой аллергии, а также – позаботиться о будущем сезон пыльцы, который начнется уже через несколько месяцев.

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