Рисунки несовершеннолетней девочки вдохновили легендарного Пикассо: фото работ ребенка

Тысячи людей увлекаются произведениями гениального художника Пабло Пикассо. Однако мало кто знает, что на создание серии работ "Женщины Алжира" художника вдохновили рисунки 16-летней девочки – Байи Маххедин.

Девочка была родом из Алжира. Ее родители умерли, когда ребенку было всего 5 лет, поэтому девочку воспитывала бабушка, сообщает Buro.

Байя Махеддин не могла ходить в школу, поэтому устроилась служанкой в ​​Маргерет Камин. Женщина заметила удивительные способности прислуги, поэтому всячески помогала ей развивать мастерство. Также Маргерет Камин покупала ребенку все материалы для творчества.

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Уже в возрасте 16 лет яркие работы Байи Махеддин впервые выставили в Париже. Это был большой успех подростка, ведь в 1947 году не каждый художник мог похвастаться собственной выставкой во Франции.

Я говорю не для того, чтобы сожалеть о конце, а чтобы обозначить начало, и здесь Байя – королева. В начале эпохи эмансипации и согласия, радикально оторванной от предыдущей эпохи, одним из главных мотивов человека должно быть единение с природой. Ракету, которая начала новую эпоху, я предлагаю назвать Байе,

– написал рецензию к выставке французский поэт-сюрреалист Андре Бретон.

Яркие и необычные работы алжирской ребенка оценил художник Пабло Пикассо. Гениальный художник, чьи произведения уже вошли в историю искусства, предложил девочке сотрудничество. Под впечатлениями от рисунков Байи Махеддин сделал серию работ "Женщины Алжира".



Работа выдающегося Пабло Пикассо



Картина Пабло Пикассо "Женщины Алжира"