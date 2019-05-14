Рисунки о дружбе России и Украины: из-за "выставки" к 9 мая вспыхнул скандал в школе Киева
В Дарницком районе Киева в школе №255 вывесили рисунки детей, которые те нарисовали по случаю Дня победы над нацизмом. Некоторые из работ было посвящены дружбе Украины и страны агрессора России.
Как рассказал волонтер Роман Синицын, эти рисунки дети подготовили в качестве домашнего задания, а разместила их молодая учительница начальных классов.
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"Выставка» не провисела там и дня, сразу забрали после резонанса. Директор школы – абсолютно проукраинская женщина, в завуча зять – участник боевых действий на Донбассе, муж и дочь – военнослужащие Вооруженных Сил. Ученики школы в свое время помогали собирать помощь для АТО, когда это было нужно,
– отметил активист.
По его словам, этот случай сильно возмутил представителей учебного заведения, и они называют его "досадным конфузом". Говорят что не видели, что там повесили.
"Также договорились о уроках по патриотическому воспитанию для детей с участием ветеранов АТО Дарницкого района. По моей информации, в процесс также включилась СБУ и провела соответствующие беседы. Поговорили на эту тему и с виновницей скандала. Думаю, инцидент исчерпан", – добавил Синицын .
Заметим, что такие неоднозначные рисунки не единичны в украинских школах. Роман Синицын, в частности, обнародовал кадры из школы №61 в Николаеве.
Скандал, связанный с 9 мая, вспыхнул недавно и в Виннице. Здесь во время празднования Дня победы над нацизмом выстроилась огромная очередь за бесплатной фронтовой кашей, что спровоцировало нешуточные споры среди жителей города.