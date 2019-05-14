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      Рисунки о дружбе России и Украины: из-за "выставки" к 9 мая вспыхнул скандал в школе Киева

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      В школе Киева разгорелся скандал из-за рисунков о дружбе Украины и России
      В школе Киева разгорелся скандал из-за рисунков о дружбе Украины и России / Facebook-страница Романа Синицына

      В Дарницком районе Киева в школе №255 вывесили рисунки детей, которые те нарисовали по случаю Дня победы над нацизмом. Некоторые из работ было посвящены дружбе Украины и страны агрессора России.

      Как рассказал волонтер Роман Синицын, эти рисунки дети подготовили в качестве домашнего задания, а разместила их молодая учительница начальных классов.

      Читайте также: Как прошло 9 мая в Украине: главные инциденты

      "Выставка» не провисела там и дня, сразу забрали после резонанса. Директор школы – абсолютно проукраинская женщина, в завуча зять – участник боевых действий на Донбассе, муж и дочь – военнослужащие Вооруженных Сил. Ученики школы в свое время помогали собирать помощь для АТО, когда это было нужно,
      – отметил активист.

      По его словам, этот случай сильно возмутил представителей учебного заведения, и они называют его "досадным конфузом". Говорят что не видели, что там повесили.

      "Также договорились о уроках по патриотическому воспитанию для детей с участием ветеранов АТО Дарницкого района. По моей информации, в процесс также включилась СБУ и провела соответствующие беседы. Поговорили на эту тему и с виновницей скандала. Думаю, инцидент исчерпан", – добавил Синицын .

      Заметим, что такие неоднозначные рисунки не единичны в украинских школах. Роман Синицын, в частности, обнародовал кадры из школы №61 в Николаеве.

      Скандал, связанный с 9 мая, вспыхнул недавно и в Виннице. Здесь во время празднования Дня победы над нацизмом выстроилась огромная очередь за бесплатной фронтовой кашей, что спровоцировало нешуточные споры среди жителей города.

      какие еще подобные инциденты происходили в последнее время в украине:
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      blog_ava
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      13 мая
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Образование Дети и несовершеннолетние Скандал Новости Киева
      Источник: 24 канал
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