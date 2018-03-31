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Рисунок украинца украсил обложку альбома Элтона Джона

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Новую обложку альбома Элтона Джона сделал украинец
Новую обложку альбома Элтона Джона сделал украинец / Фото из свободных источников

Работа молодого украинского художника из Черкасс Василия Колотуши принесла художнику славу. Его оригинальный малыш украсил обложку альбома Revamp Элтона Джона, который собрал самые популярные перепевы хитов.

В 27 лет украинец может похвастаться незаурядными достижениями. Его работы не только стали обложкой альбома популярного певца, но и иллюстрациями к композициям, передает DTF Magazine.

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Василий Колотуша работает в так называемом стиле "неон" с 2014 года. Сама идея создания работ, по словам украинского художника, принадлежала студии и Элтону Джону.

Со мной связались представители британской Studio Fury и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, мерч и так далее. Они имели полный контроль над процессом работы, вплоть до выбора цветовой схемы, ракурсов, деталей,
– рассказал Василий Колотуша.

Как известно, в Revamp вошли перепетые хиты Элтона Джона в исполнении популярных певцов и групп. В частности, Сэма Смита, Эда Ширана, Майли Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence and The Machine, The Killer. Выход альбома запланирован на 6 апреля.

Смотрите видео рекламы нового альбома Revamp Элтона Джона:​

Теги: LifeStyle Музыка Элтон Джон Исскусство
Источник: 24 Канал
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