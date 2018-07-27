Рита Ора обнажила грудь в Instagram для своей подруги: провокационное фото

Британская певица Рита Ора поразила соцсеть очень горячим фото. В день рождения ее близкой подруги Анды Власаку она решила опубликовать фото с обнаженной грудью.

Соответствующий архивный снимок из Африки появился на Instagram-странице Риты Оры вчера, 26 июля. На нем звезда позирует вместе со своей подругой именинницей, где певица подняла свой топ, обнажив грудь, а эмоциональная Власаку прикрыла их своей рукой. Звезда также добавила смайлик "эмоджи" на интимное место собственной груди.

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Рита Ора и Анда Власаку

"Я не думала, что первая картинка подойдет для всех, но черт побери! Это твой день рождения!!! И это было в центре Африки (легендарный момент). С днем рождения, моя лучшая подруга Анда Власаку. Мы знаем друг друга с детства, и я так благодарна, что смогла расти вместе с тобой. Давай продолжим познавать друг друга и путешествовать по миру вместе, создавать воспоминания и становиться балеринами, когда нам будет 102!", – подписала серию снимков Рита.

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На других фото девушки действительно вместе путешествуют, веселятся и наслаждаются компанией друг друга. Провокационная публикация лишь за одни сутки набрала более полумиллиона лайков.