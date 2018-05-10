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River Bank: обзор удобной модульной системы внешних аккумуляторов от EcoFlow

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River Bank: обзор удобной модульной системы внешних аккумуляторов от EcoFlow
River Bank: обзор удобной модульной системы внешних аккумуляторов от EcoFlow / The Verge

Компания EcoFlow представила необычное решение для подзарядки гаджетов в полевых условиях. Компания создала модульную систему внешних аккумуляторов River Bank, с помощью которых можно зарядить как мобильные устройства, так и большую электронику, например, ноутбуки.

Об этом сообщает The Verge.

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Основные характеристики River Bank

Базовый модуль River Bank на 99 Ватт часов оснащен двумя портами USB Type-C и двумя традиционными USB Type-A, а верхняя часть устройства служит для беспроводной зарядки мобильных устройств по стандарту Qi на 10 Вт. Таким образом, с помощью аксессуара можно одновременно заряжать сразу четыре гаджета.

River Bank
На верхней панели River Bank можно заряжать устройства по стандарту Qi

Аккумулятор оснащен LED-экраном, который отображает уровень заряда. Основного модуля хватает на две полные зарядки ноутбука или 9-15 зарядок смартфона (в зависимости от модели).

River Bank
Основным модулем River Bank можно дважды зарядить ноутбук

Дополнительно можно приобрести два модуля на 145 Ватт часов (300 Вт) и 198 Втат часов (400 Вт). Первый оснащен еще одним разъемом USB Type-C и кабельными перемычками для экстренного запуска двигателя автомобиля, а второй с традиционной розеткой подходит для гитарных усилителей, проекторов и электроинструментов. Также производитель предлагает солнечную панель для подзарядки аккумуляторов далеко от сети.

River Bank
С помощью River Bank можно заряжать аккумулятор автомобиля

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Дата релиза и цена River Bank

Основной модуль River Bank стоит 199 долларов (около 5 200 гривен), а еще два можно докупить за 99 долларов (около 2 600 гривен) и 149 долларов (около 3 900 гривен) соответственно. Начало поставок запланировано на июнь или июль этого года.

Презентация River Bank от компании EcoFlow – смотрите видео

 

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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Новости за 10 мая
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