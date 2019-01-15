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      "Ривер Плейт" может приобрести игрока львовских "Карпат"

      1 Читати новину українською
      Хорхе Карраскаль
      Хорхе Карраскаль

      Аргентинский "Ривер Плейт" ищет усиление атакующей линии команды. Среди возможных вариантов – полузащитник львовских "Карпат" колумбиец Хорхе Карраскаль.

      Причиной, почему "Ривер Плейт" обратил внимание на Карраскаля, является то, что клуб испытывает проблемы с игроками нападения. Игнасио Скоко травмировался, Хулиан Альварес отправился с молодежной сборной Аргентины на чемпионат мира. А Родриго Мора завершил карьеру из-за травмы. Кроме того, его представляет агент, который имеет хорошие связи с аргентинским клубом, пишет издание El Intransigente.

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      Стоит отметить, что только летом 2018 года "Карпаты" выкупили контракт 20-летнего Карраскаля у испанской "Севильи" (до этого он находился в аренде во львовском клубе). Отмечается, что за игрока "Карпаты" заплатили 2 миллиона евро. Во столько же его сейчас оценивает и портал Transfermarkt.

      К слову, "Ривер Плейт" – победитель Кубка Либертадорес 2018.

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      Теги: Футбол ФК Карпаты Трансферы Спорт
      Источник: 24 Канал
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