"Ривер Плейт" может приобрести игрока львовских "Карпат"

Аргентинский "Ривер Плейт" ищет усиление атакующей линии команды. Среди возможных вариантов – полузащитник львовских "Карпат" колумбиец Хорхе Карраскаль.

Причиной, почему "Ривер Плейт" обратил внимание на Карраскаля, является то, что клуб испытывает проблемы с игроками нападения. Игнасио Скоко травмировался, Хулиан Альварес отправился с молодежной сборной Аргентины на чемпионат мира. А Родриго Мора завершил карьеру из-за травмы. Кроме того, его представляет агент, который имеет хорошие связи с аргентинским клубом, пишет издание El Intransigente.

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Стоит отметить, что только летом 2018 года "Карпаты" выкупили контракт 20-летнего Карраскаля у испанской "Севильи" (до этого он находился в аренде во львовском клубе). Отмечается, что за игрока "Карпаты" заплатили 2 миллиона евро. Во столько же его сейчас оценивает и портал Transfermarkt.

К слову, "Ривер Плейт" – победитель Кубка Либертадорес 2018.

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