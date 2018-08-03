Риз Уизерспун бросила мороженое в Мерил Стрип на съемках сериала "Большая маленькая ложь": фото

В Сети появились новые фотографии со съемочной площадки второго сезона сериала "Большая маленькая ложь".

На днях папарацци в Лос-Анджелесе стали свидетелями интересной сцены во время съемок второго сезона "Большая маленькая мелочь", когда актриса Риз Уизерспун пытается запустить рожок мороженого в оскароносную американскую киноактрису Мерил Стрип.

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В свою очередь, Риз Уизерспун на своей странице в Twitter ответила на ироничный пост одного из поклонников и заявила, что мороженое таки долетело до Мерил.

"Не нужно молиться. Я попала в нее", – прокомментировала актриса.

Как известно, Мерил Стрип исполнит роль свекрови Селесты Райт, роль которой исполняет Николь Кидман.

Риз Уизерспун запустила мороженое в Мерил Стрип

Oh Matt! No need to pray. I got her ! https://t.co/nMitvPXETc — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 1 августа 2018 г.

Премьера второго сезона "Большая маленькая ложь" запланирована на 2019 год.

Смотрите трейлер "Большая маленькая ложь":