Риз Уизерспун бросила мороженое в Мерил Стрип на съемках сериала "Большая маленькая ложь": фото
В Сети появились новые фотографии со съемочной площадки второго сезона сериала "Большая маленькая ложь".
На днях папарацци в Лос-Анджелесе стали свидетелями интересной сцены во время съемок второго сезона "Большая маленькая мелочь", когда актриса Риз Уизерспун пытается запустить рожок мороженого в оскароносную американскую киноактрису Мерил Стрип.
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В свою очередь, Риз Уизерспун на своей странице в Twitter ответила на ироничный пост одного из поклонников и заявила, что мороженое таки долетело до Мерил.
"Не нужно молиться. Я попала в нее", – прокомментировала актриса.
Как известно, Мерил Стрип исполнит роль свекрови Селесты Райт, роль которой исполняет Николь Кидман.
Риз Уизерспун запустила мороженое в Мерил Стрип
Премьера второго сезона "Большая маленькая ложь" запланирована на 2019 год.
Смотрите трейлер "Большая маленькая ложь":