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Риз Уизерспун подловили на прогулке с экс-супругом: фото

49 Читати новину українською
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун / Instagram / @reesewitherspoon

Голливудская актриса Риз Уизерспун рассталась со своим первым мужем Райаном Филлиппом еще 10 лет назад, но дружеские отношения сохранила на долгие годы. Причиной этому стали двое совместных детей.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Экс-супругов журналисты заметили на прогулке с 14-летним сыном Диконом в Лос-Анджелесе. Семья мило беседовала и приятно проводила время друг с другом.

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Подобные снимки не появлялись уже несколько лет, однако ни Риз, ни Райан не забывают о совместном проведении времени ради их подрастающих детей – Дикона и Авы.

Стоит напомнить, что Риз Уизерспун познакомилась с Райаном Филлиппом на вечеринке по случаю своего совершеннолетия. Пара даже вместе снималась в фильме "Жестокие игры" (1999) и в тоже же году поженились. В совместном браке пара прожила 10 лет. Причиной развода инсайдеры изданий называли измену Райана с актрисой Эбби Корниш, хоть он все отрицал и называл развод результатом "слишком раннего брака".

Риз Уизерспун и Райан Филлипп в фильме "Жестокие игры"

У актера Райана впоследствии родился еще один ребенок от актрисы Алексис Кнапп, а Риз в 2011 году вышла замуж за Джима Тоту и родила от него сына Теннесси.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Дети и несовершеннолетние Звездные разводы
Источник: 24 Канал
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