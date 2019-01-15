"Ризеспор" официально представил экс-динамовца Морозюка: фото

Украинский футболист Николай Морозюк 15 января был официально представлен как игрок турецкого "Ризеспора".

Также экс-игрок киевского "Динамо" определился с игровым номером. Он будет играть в футболке с номером 15.

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Трансфер состоялся довольно неожиданно. Зная, в каком положении находится клуб, хочу помочь ему сохранить место в Суперлиге. Конечно, каждому нужно время на адаптацию, но я знаю, что у меня его нет,

– сказал Морозюк.

"Ризеспор" представил Николая Морозюка

Напомним, что Морозюк перешел в "Ризеспор" на правах полугодовой аренды из "Динамо". За турецкий клуб уже выступает экс-динамовец Александр Гладкий.

Сейчас новая команда Морозюка находится на последнем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в своем активе 12 очков.

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