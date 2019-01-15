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      "Ризеспор" официально представил экс-динамовца Морозюка: фото

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      Николай Морозюк перешел в " Ризеспор"
      Николай Морозюк перешел в " Ризеспор" / ФК "Ризеспор"

      Украинский футболист Николай Морозюк 15 января был официально представлен как игрок турецкого "Ризеспора".

      Также экс-игрок киевского "Динамо" определился с игровым номером. Он будет играть в футболке с номером 15.

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      Трансфер состоялся довольно неожиданно. Зная, в каком положении находится клуб, хочу помочь ему сохранить место в Суперлиге. Конечно, каждому нужно время на адаптацию, но я знаю, что у меня его нет,
      – сказал Морозюк.

      Микола Морозюк

      Микола Морозюк

      "Ризеспор" представил Николая Морозюка

      Напомним, что Морозюк перешел в "Ризеспор" на правах полугодовой аренды из "Динамо". За турецкий клуб уже выступает экс-динамовец Александр Гладкий.

      Сейчас новая команда Морозюка находится на последнем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в своем активе 12 очков.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
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