Рябчуку будут просить меру пресечения без возможности залога
27 января 2022 , 16:41Читати новину українською
Источник:24 канал
В ГБР заявили, что Артему Рябчуку, который открыл огонь по товарищам-нацгвардейцам, будут просить меру пресечения без возможности залога. В результате стрельбы погибли 5 человек, еще 5 ранены.
Соответствующее заявление сделала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Это произошло 27 января.
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Рябчуку будут избирать меру пресечения
В ближайшее время срочнику, который открыл стрельбу в Днепре, изберут меру пресечения.
Содержание под стражей без альтернативы возможного залога,
– сообщила Сапьян.
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