Рябчуку будут просить меру пресечения без возможности залога

27 января 2022 , 16:41
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Источник:

24 канал

В ГБР заявили, что Артему Рябчуку, который открыл огонь по товарищам-нацгвардейцам, будут просить меру пресечения без возможности залога. В результате стрельбы погибли 5 человек, еще 5 ранены.

Соответствующее заявление сделала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Это произошло 27 января.

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Рябчуку будут избирать меру пресечения

В ближайшее время срочнику, который открыл стрельбу в Днепре, изберут меру пресечения.

Содержание под стражей без альтернативы возможного залога,
– сообщила Сапьян.

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Автор: Діана Квасневська