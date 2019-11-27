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      Рябошапка хочет проверить дело Садового, чтобы "сделать свои выводы"

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      Рябошапка хочет посмотреть дело против Садового / Коллаж 24 канала

      Уголовное производство, в котором фигурирует мэр Львова Андрей Садовый, хочет пересмотреть Генеральная прокуратура. Руслан Рябошапка 27 ноября заявил, что проверит материалы САП.

      "Сейчас, насколько я понимаю, суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения", – прокомментировал генпрокурор Рябошапка журналистам в Киеве ситуацию с делом против Садового. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

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      Мы обратились в САП. Я тоже хочу проверить материалы этого производства, затем мы сделаем свои выводы,
      – заявил Рябошапка.

      САП 21 ноября вручили Садовому сообщение о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк в 2015 году.

      Есть ли в ГПУ другие производства в отношении Садового

      Рябошапка рассказал, что о другом деле в отношении Садового узнал из СМИ. По его мнению, дело "скорее, политизировано" и не лежит в сфере уголовной юстиции.

      Есть еще и другое дело, я вчера узнал о нем из СМИ: о том, что якобы суд обязал Генпрокуратуру возбудить уголовное производство по факту одного из заявлений Садового. Пока мы еще не получали этого решения,
      – пояснил генпрокурор.

      Говорится об информации от пресс-службы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" о судебном решении: мол, по иску кума Путина Виктора Медведчука ГПУ теперь должна открыть дело в отношении Андрея Садового, который в 2018 году предлагал обменять Медведчука на плененных Кремлем украинских моряков.

      Заметим, что сам Андрей Садовый надеется на "успешный результат" дела САП в отношении него, а само дело называет "политическим, странным и запутанным".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины САП Андрей Садовой ГПУ Руслан Рябошапка Новости Львова Дело Садового
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