Рябошапка хочет проверить дело Садового, чтобы "сделать свои выводы"

Уголовное производство, в котором фигурирует мэр Львова Андрей Садовый, хочет пересмотреть Генеральная прокуратура. Руслан Рябошапка 27 ноября заявил, что проверит материалы САП.

"Сейчас, насколько я понимаю, суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения", – прокомментировал генпрокурор Рябошапка журналистам в Киеве ситуацию с делом против Садового. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

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Мы обратились в САП. Я тоже хочу проверить материалы этого производства, затем мы сделаем свои выводы,

– заявил Рябошапка.

САП 21 ноября вручили Садовому сообщение о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк в 2015 году.

Есть ли в ГПУ другие производства в отношении Садового

Рябошапка рассказал, что о другом деле в отношении Садового узнал из СМИ. По его мнению, дело "скорее, политизировано" и не лежит в сфере уголовной юстиции.

Есть еще и другое дело, я вчера узнал о нем из СМИ: о том, что якобы суд обязал Генпрокуратуру возбудить уголовное производство по факту одного из заявлений Садового. Пока мы еще не получали этого решения,

– пояснил генпрокурор.

Говорится об информации от пресс-службы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" о судебном решении: мол, по иску кума Путина Виктора Медведчука ГПУ теперь должна открыть дело в отношении Андрея Садового, который в 2018 году предлагал обменять Медведчука на плененных Кремлем украинских моряков.

Заметим, что сам Андрей Садовый надеется на "успешный результат" дела САП в отношении него, а само дело называет "политическим, странным и запутанным".