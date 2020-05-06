Рябошапка обвинил Венедиктову в срыве реформы прокуратуры и возвращении туда "нужных людей"

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка убежден, что нынешняя генпрокурор Ирина Венедиктова уничтожает реформу прокуратуры, возвращая туда "нужных" бывших прокуроров.

Об этом Рябошапка написал в своем блоге на "Украинской правде".

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"Очищение прокуратуры оказалось болезненным для бенефициаров неофициальных платных услуг, которые предоставляли прокуроры, а потому они при новом Генеральном прокуроре начали искать возможности восстановить статус кво", – убежден Рябошапка.

В качестве примера он приводит тот факт, что были созданы апелляционные комиссии, "чтобы в ручном режиме пересматривать решения об увольнении, идти на мировые соглашения с нужными экс-прокурорами".

"Генпрокурор даже публично согласилась проигрывать судебные споры уволенным прокурорам. В конце концов, решили не заморачиваться законными процедурами и стали просто назначать "правильных людей" на должности в Офис Генерального прокурора без предусмотренных законом конкурсного отбора или прохождения аттестации", – пишет Руслан Рябошапка.

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Он также отмечает, что Венедиктова избавилась от всех международных партнеров в административной комиссии, которая занималась назначениями на руководящие должности в Офисе Генерального прокурора.

"Таким образом, Генеральным прокурором Зеленского уничтожаются основные идеи реформы президента Зеленского – очистить прокуратуру от случайных и "своих" людей, которые служат не обществу и закону, а тем, кому обязаны должностью", – отметил Рябошапка.

По мнению Рябошапки, таким образом Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Порошенко.

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Стоит отметить, что в своем блоге Руслан Рябошапка ни разу не упоминает имя "Ирина Венедиктова", каждый раз заменяя его словом "Генпрокурор".

Ирина Венедиктова стала генпрокурором 17 марта (что о ней известно – читайте в материале 24 канала). На этой должности она заменила Руслана Рябошапку, который работал с 29 августа 2019 года по 5 марта 2020 года.