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      Рябошапка обвинил Венедиктову в срыве реформы прокуратуры и возвращении туда "нужных людей"

      - Читати новину українською
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / Википедия

      Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка убежден, что нынешняя генпрокурор Ирина Венедиктова уничтожает реформу прокуратуры, возвращая туда "нужных" бывших прокуроров.

      Об этом Рябошапка написал в своем блоге на "Украинской правде".

      В то же время Против Рябошапки открыли уголовное производство, – СМИ

      "Очищение прокуратуры оказалось болезненным для бенефициаров неофициальных платных услуг, которые предоставляли прокуроры, а потому они при новом Генеральном прокуроре начали искать возможности восстановить статус кво", – убежден Рябошапка.

      В качестве примера он приводит тот факт, что были созданы апелляционные комиссии, "чтобы в ручном режиме пересматривать решения об увольнении, идти на мировые соглашения с нужными экс-прокурорами".

      "Генпрокурор даже публично согласилась проигрывать судебные споры уволенным прокурорам. В конце концов, решили не заморачиваться законными процедурами и стали просто назначать "правильных людей" на должности в Офис Генерального прокурора без предусмотренных законом конкурсного отбора или прохождения аттестации", – пишет Руслан Рябошапка.

      Отметим Венедиктова объяснила, почему взяла советниками прокуроров, которые не прошли аттестацию

      Он также отмечает, что Венедиктова избавилась от всех международных партнеров в административной комиссии, которая занималась назначениями на руководящие должности в Офисе Генерального прокурора.

      "Таким образом, Генеральным прокурором Зеленского уничтожаются основные идеи реформы президента Зеленского – очистить прокуратуру от случайных и "своих" людей, которые служат не обществу и закону, а тем, кому обязаны должностью", – отметил Рябошапка.

      По мнению Рябошапки, таким образом Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Порошенко.

      Напомним НАБУ начало уголовное производство против Венедиктовой: что известно

      Стоит отметить, что в своем блоге Руслан Рябошапка ни разу не упоминает имя "Ирина Венедиктова", каждый раз заменяя его словом "Генпрокурор".

      Ирина Венедиктова стала генпрокурором 17 марта (что о ней известно – читайте в материале 24 канала). На этой должности она заменила Руслана Рябошапку, который работал с 29 августа 2019 года по 5 марта 2020 года.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка Офис генпрокурора Ирина Венедиктова
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