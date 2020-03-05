Рябошапка: "Слуги народа" просили меня назначить своих прокуроров и "порешать" некоторые дела

В Верховной Раде собрали достаточно подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Этот вопрос могут рассмотреть 5 марта на внеочередном заседании ВРУ. По словам самого генпрокурора, много людей из этого списка подписантов приходили к нему ранее с "разными" просьбами.

Об этом Рябошапка рассказал в комментарии 24 каналу.

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Он отметил, что по некоторым лицам из списка есть производство.

Есть несколько из них. В частности, один из них Кива, который очень бесстрашный на комитете, но который несколько раз не являлся к следователям для того, чтобы прослушать сообщение о подозрении, подписаться и прийти в суд. Есть и другие, но я пока не могу о них говорить", – сказал генпрокурор.

Рябошапка отметил, что список представляется ему очень "смешным", ведь много его подписантов приходили к нему с определенными просьбами.

Вообще этот список для меня очень смешной, потому что там много людей из "Слуги народа", которые приходили ко мне, что-то просили: где назначить своего прокурорчика или что-то с делами сделать,

– подчеркнул Рябошапка.

Также он добавил: довольно странно, что его работу оценили, даже не прослушав отчет.

"Люди оценили, что работа отрицательная. Относительно отчета генпрокурора они уже разобрались. Некоторые из них закончили только школу, но зато они уже понимают как работает Офис генпрокурора. Некоторые из них по слогам читают и им тяжело говорить словами, зато они знают, как должна работать прокуратура. Еще до отчета они уже сделали выводы", – пожаловался генпрокурор.

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Рябошапка уверен, что его отставка – это политизация работы.

Никому не нужна такая прокуратура. Они увидели, что ничего решить в этой прокуратуре они не могут. Они видят, что не могут решить в НАБУ. "Парешать". Есть конструкция, когда НАБУ работает с Офисом генпрокурора, и это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и их подручных. И очевидно, что это начинает вызывать беспокойство,

– пояснил председатель ГПУ.

Он подчеркнул, что сейчас есть хороший прогресс по делу Приватбанка и Укрнафты. "И эти вещи начинают или заставляют некоторых людей двигаться все быстрее и циничнее. Эти депутаты, которые инициировали (сбор подписей – 24 канал), связаны с людьми, которые боятся тех дел, о которых я только что говорил", – подытожил Рябошапка.

Что известно о возможной отставке Рябошапки

В Раде собрали подписи за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Поскольку представление о выражении недоверия генпрокурору набрало необходимое количество подписей, его зарегистрировали в Раде. Начал собирать подписи и зарегистрировал соответствующее постановление нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Вопрос о возможной отставке могут рассмотреть на внеочередном заседании Рады 5 марта.

Смотрите видео, где Рябошапка объяснил ситуацию с его возможной отставкой