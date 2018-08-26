Ряд поездов задержался из-за обесточивания во Львовской области

Во Львовской области из-за обесточивания контактной сети произошла задержка ряда поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации.

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25 августа в 23:25 поступило сообщение, что в 21:46 из-за отсутствия тока в контактной сети на станции "Красное" Львовской железной дороги на подъездах к станции произошла задержка пассажирских поездов,

– говорится в сообщении.

Там отмечают, что задержался электропоезд "Львов–Золочев", пассажирский поезд "Ивано-Франковск–Николаев", пассажирский поезд "Львов – Одесса", электропоезд "Тернополь–Львов", пассажирский поезд Интерсити "Киев – Львов".



Электроснабжение в контактной сети удалось возобновить в 22:46. Задержка поездов составила до часа времени.