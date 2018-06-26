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Ряд штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за политики разделения семей мигрантов

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17 штатов подали коллективный иск против Трампа
17 штатов подали коллективный иск против Трампа / golos-ameriki.ru

Против президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа подали коллективную жалобу 17 штатов и округ Колумбия за "жестокую и противозаконную" политику разделения семей мигрантов.

Об этом сообщает Reuter.

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Отмечается, что иск был подан в суд города Сиэтл. В Иске указано, что политика Трампа о разделении семей мигрантов, прибывающих из Мексики, является "жестокой и противозаконной", а указ Трампа от 20 июня про неразделение семей нелегалов – "иллюзорный".

Истцы также отметили, что политика Белого дома является частично неконституционной, поскольку она "мотивированно враждебностью и и желанием причинить вред" мигрантам, которые прибывают из Латинской Америки.

Напомним, что ранее первая леди США Мелания Трамп дала отрицательную оценку иммиграционной политике Белого Дома.

Позже президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий разделение семей нелегальных мигрантов в страну. Трамп объяснил, что его растрогали фото детей, которых отобрали у родителей, которых сажают в тюрьмы и преследуют за незаконное пересечение границы.

Впоследствии авторитетное американское издание TIME обнародовало обложку свежего номера, на которой в красноречивом коллаже изобразили новую миграционную политику США.

Сразу после этого вокруг обложки произошел скандал. Оказалось, что девочка изображенная на обложке не была разделена со своей матерью после того, как их задержали на границе США и Мексики в рамках жесткого курса администрации американского президента Дональда Трампа.

Добавим, что в апреле 2018 министр юстиции США Джефф Сешнс заявил о начале политики "нулевой терпимости" относительно семей, которые нелегально пересекают границу с США. Суть политики заключается в разделении детей и родителей. Администрация Трампа объясняет такие меры необходимостью обеспечить безопасность страны.

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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