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      Ряд стран мира готовят альтернативу минским соглашениям по Донбассу: заявление генерала

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      Николай Маломуж
      Николай Маломуж / Nv.ua

      На сегодня США, Евросоюз, Китай, Япония, Индия, Бразилия, Канада и Россия готовят новый пакет глобальных договоренностей, чтобы не допустить глобальных катастроф. В закрытом режиме государства ведут глобальные переговоры по новому миропорядку, в том числе по боевым действиям на Донбассе.

      Об этом "Апострофу" рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

      Он также уточнил, что в этом формате готовится дорожная карта по Украине. Генерал предположил, что, возможно, подготовленная с участием министров иностранных дел ведущих стран мира дорожная карта в определенной степени будет совпадать с минскими соглашениями. Однако, по мнению Маломужа, это будет совсем другой формат.

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      Это реальная программа действий, которая сейчас готовится и будет утверждена в новом формате с участием, в частности России. И это будет юридически обязывающий документ и программа действий по выполнению под эгидой руководителей главных стран мира и их уполномоченных представителей, например, министров иностранных дел, министров обороны. То есть это тот контингент участников рабочей группы, который принимает решение согласно правовой позиции стран-участниц этого формата. И только такой формат сработает,
      – отметил экс-глава Службы внешней разведки Украины.

      Он добавил, что новый формат будет похожим на Хельсинские соглашения, где будут приниматься все стратегические решения относительно нового миропорядка – это ограничение и контроль глобальных вооружений, недопущение глобальных контраверсионных сценариев между разными блоками, а также решения проблем стратегического, экономического, экологического и безопасности (выживания человечества) характера.

      "И самое главное – будут созданы механизмы реализации не под эгидой Трехсторонней контактной группы, которая по сути ничего не решает, а в рамках серьезного формата. И в этом формате Путин будет критически зависимым от всех договоренностей, потому что там будет стоять вопрос и перспектив самой России. Поэтому это совсем другой механизм", – подчеркнул Маломуж.

      К слову, 30 октября постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что на финансовую поддержку боевиков на Донбассе Россия тратит 1,3 миллиарда долларов в год.

      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Новости США Минские договоренности Николай Маломуж
      Источник: 24 Канал
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