Рядом лежала предсмертная записка: на Харьковщине нашли мертвыми мать и сына

Тела 67-летней матери и 40-летнего сына нашли в их доме на Харьковщине. На шее женщины обнаружили следы от веревки, а ее сын был повешен. Рядом была предсмертная записка.

Трагедия произошла в селе Калиновка Балаклейского района. Об этом рассказали в полиции 20 октября. Тела погибших отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Несколько дней не выходили на связь

17 октября в полицию обратился староста Яковенковского сельсовета. Он сообщил о том, что двое жителей села несколько дней не выходят на связь. Полицейские прибыли в их жилище и обнаружили мать с сыном мертвыми.

Женщину нашли в доме на диване. Во время осмотра судмедэксперт обнаружил на шее следы от веревки. Впоследствии полицейские нашли повешенным сына умершей. Рядом с ним была предсмертная записка, но о чем в ней говорилось не сообщили.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Досудебное расследование продолжается.

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