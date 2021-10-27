Рядом лежало тело: в Харькове СБУ жестко задержала банду

В Харькове 27 октября посреди дороги задержали банду людей, которая занималась аферами. А именно, их подозревают в "отжимании" квартир. Вероятно, одного человека убили, поскольку на месте обнаружили тело человека.

Это задержание происходило в районе рынка "Барабашово". Его провели сотрудники СБУ совместно с КОРДом.

Заметьте Схема на 10 миллионов: в Днепре задержали мошенника международного уровня

Задержание группы лиц в Харькове / Фото телеграм ХС и "Труха"

Также прибыла скорая

Об этом сообщили в местных телеграм-каналах во второй половине дня. Очевидцы обнародовали фото и видео момента, когда люди уже задержаны. Там заметно, что на месте был один человек, которого обмотали в серебристую пленку и положили на носилки. Вероятно, это сделали для того, чтобы раненый не перемерзал. Туда приехала скорая, медики которой оказывали помощь.

Также на видео заметно, как правоохранители осматривают салон серого автомобиля, на котором передвигались злоумышленники. В этот момент одного из задержанных держали прижатым головой к лобовому стеклу. Пока правоохранители никак не комментировали это событие.

Задержание подозреваемых в "отжимании" квартир: смотрите видео

Похожее задержание недавно