Рядом с Крымским мостом будет еще "Таврида": оккупанты отчитались о новом строительном "успехе"

31 декабря в Крыму оккупанты открыли 70-километровый участок первой очереди новой трассы "Таврида". Магистраль соединит поселок Батальное и Керчь.

Об этом сообщили генподрядчики строительства трассы, передает информационное агентство "Крыминформ".

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По их словам, таким образом, сейчас для движения открыта вся первая очередь "Тавриды" протяженностью в 190 километров от оккупированной Керчи до Симферополя.

"31 декабря запущено движение на первом этапе трассы "Таврида" – участке протяженностью 70,8 километра от Керчи до Батального. Ранее на этом отрезке "Тавриды" движение транспорта уже было частично перепущено на новую автодорогу, однако оставались закрытыми обходы Горностаевки, Фонтана, Ерофеевого и Батальной. Сейчас двухполосный участок трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя является доступным для движения транспорта", – говорят оккупанты.

Добавим, что движение по первой очереди трассы "Таврида" оккупанты запускали в три этапа. В частности, 29 декабря так называемый глава полуострова Сергей Аксенов открыл участок от Симферополя до Белогорска, протяженность которого составила 27,5 километра. 30 декабря для движения транспорта был открыт участок трассы "Таврида" протяженностью 85,6 километра от Белогорска до Батального. 31 декабря движение началось на последнем участке – от Батального до Керчи.

Сейчас на некоторых участках магистрали действуют ограничения скорости, которые оккупанты объясняют строительными работами.

Напомним, весной 2018 года оккупанты отчитались о завершении, по их убеждению, стройки века – говорится о Крымском мосте. Так, 15 мая президент России Владимир Путин его открыл и запустил по нему движение. Президент Украины Петр Порошенко, со своей стороны, заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что известно про трассу "Таврида"?

Оккупанты обещают, что она станет четырехполосной автодорогой так называемой первой технической категории. Трасса должна пройти от оккупированной Керчи до Севастополя, а ее длина составит 250,7 километра. Строительство ведет санкт-петербургская компания "ВАД".