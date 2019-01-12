Ряды "Шахтера" может пополнить опытный нападающий

Ряды донецкого "Шахтера" вскоре может пополнить 26-летний нападающий Филипп Будковский. Воспитанник "горняков" может досрочно вернуться из аренды.

Сейчас Будковский выступает за французский "Сошо" на правах аренды.

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Однако французский клуб хочет досрочно вернуть 26-летнего форварда в "Шахтер", ведь он так и не смог реализовать себя в команде, информирует Maligue2.

Его арендное соглашение рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне Будковский сыграл за "Сошо" в рамках Второй лиги Франции 9 матчей, голов не забивал.

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